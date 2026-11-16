قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن يرفض تدريب صن داونز ويتمسك بمواصلة مشواره مع المنتخبات ..خاص
تفاصيل صادمة في إنهاء مذيع حياة طفليه عبد الرحمن وعبد الله بالطالبية
محمد صلاح يطارد أساطير القارة.. صراع مشتعل على عرش هدافي المنتخبات الأفريقية
من 1250 إلى 2250 جنيهًا في نوفمبر.. خريطة تطبيق زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التكامل الصناعي مع الشركات الهندية
إحباط محاولة لتهريب 9 آلاف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بأسوان
تحويلات مرورية لتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال رفع كفاءة محور أحمد شوقى بالقاهرة
8.5 ألف جنيه للمعيد و13.5 ألفًا للأستاذ.. تفاصيل الزيادات الجديدة بالجامعات
آسر ياسين: أرفض تقديم شخصية خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء
قبل كارتة الخطاطبة.. تفاصيل إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص وعدد من السيارات بالمنوفية
اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقتي مكة المكرمة والرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يتفقد اصطفاف 60 معدة وسيارة للتأكد من جاهزيتها لموسم الشتاء

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اصطفاف معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، داخل جراج الشركة، بحضور المهندس مجدي عطا الله، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، والتأكد من جاهزية المعدات للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

واطلع المحافظ على المعدات المشاركة في الاصطفاف، التي يبلغ عددها 60 معدة وسيارة متنوعة، تشمل سيارات شفط وكسح المياه، وسيارات النافوري المخصصة لتطهير وتسليك شبكات الصرف الصحي، وسيارات النافوري المدمجة، وسيارات نقل المياه، وسيارات التعامل مع السيول والطوارئ .

واستعرض المحافظ الموقف الفني للمعدات والسيارات، وتابع مدى جاهزيتها لمواجهة موسم الأمطار، كما اطلع على أعمال الصيانة التي تم تنفيذها للمعدات، مؤكدًا أهمية استمرار أعمال الفحص والصيانة الدورية، والتأكد من كفاءة جميع المعدات وجاهزيتها للتشغيل، بما يضمن التعامل الفوري مع أي طوارئ أو تجمعات لمياه الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة.

دمياط محافظ دمياط شركه مياه الشرب الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك وبيراميدز

إعلامي يهاجم ازدواجية مواقف الزمالك وبيراميدز: الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

امام عاشور

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يستقبل 663 سائحًا على متن السفينة Astoria Grande بالغردقة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يسلم 48 سماعة أذن طبية لطلاب مدرسة الأمل

محافظ الغربية

محافظ الغربية يهنئ 3 من أبناء المحافظة لفوزهم بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2026

بالصور

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد