محافظ دمياط يتفقد اصطفاف 60 معدة وسيارة للتأكد من جاهزيتها لموسم الشتاء

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اصطفاف معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، داخل جراج الشركة، بحضور المهندس مجدي عطا الله، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، والتأكد من جاهزية المعدات للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

واطلع المحافظ على المعدات المشاركة في الاصطفاف، التي يبلغ عددها 60 معدة وسيارة متنوعة، تشمل سيارات شفط وكسح المياه، وسيارات النافوري المخصصة لتطهير وتسليك شبكات الصرف الصحي، وسيارات النافوري المدمجة، وسيارات نقل المياه، وسيارات التعامل مع السيول والطوارئ .

واستعرض المحافظ الموقف الفني للمعدات والسيارات، وتابع مدى جاهزيتها لمواجهة موسم الأمطار، كما اطلع على أعمال الصيانة التي تم تنفيذها للمعدات، مؤكدًا أهمية استمرار أعمال الفحص والصيانة الدورية، والتأكد من كفاءة جميع المعدات وجاهزيتها للتشغيل، بما يضمن التعامل الفوري مع أي طوارئ أو تجمعات لمياه الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة.