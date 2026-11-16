آسر ياسين: لا أؤمن بمصطلح السينما النظيفة.. والمسلسلات القصيرة الأقرب لقلبي

التقى الفنان آسر ياسين، الفائز بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، جمهور المهرجان في لقاء مفتوح أداره المنتج السينمائي محمد حفظي، وتناول تجربته الفنية ومسيرته في مجال التمثيل السينمائي، وأبرز المحطات والتجارب التي شكلت مشواره الفني

وأكد الفنان آسر ياسين أنه لا يؤمن بمصطلح «السينما النظيفة» الذي يردده البعض، حيث قال: «مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة، لو موجود يبقى معناه إن فيه سينما مش نظيفة».



وأضاف آسر ياسين أنه يعشق السينما، ولكن هذا لا يعني أنه لا يحب التليفزيون، خاصة أن الأعمال التليفزيونية حاليًا تتمتع بدرجة عالية من الاحترافية، كما ان الأعمال الدرامية القصيرة اقرب لي حاليًا حتي من السينما .