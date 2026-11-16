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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب أحمد بلال ينسحب رسميا من انتخابات رئاسة حزب التجمع

النائب أحمد بلال
النائب أحمد بلال
معتز الخصوصي

أعلن النائب أحمد بلال ، المرشح لرئاسة حزب التجمع انسحابه رسميا من انتخابات رئاسة حزب التجمع.

وقال بلال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك”:حرصًا على الحزب ووحدته.. خارج السباق وخارج المشهد الانتخابي بالكامل، وأتمنى التوفيق للتجمع وقيادته في مؤتمره العام التاسع.

وكان قد أعلن النائب أحمد بلال أمس الأول السبت عن تقدمه رسميا بطلب الترشح لرئاسة حزب التجمع، واثقًا في زملائه وقدرتهم على اختيار مستقبل يليق بتاريخ الحزب.

البرلسي يترشح لرئاسة التجمع

وقال بلال، في بيان له: "سنعمل معًا على استعادة دور التجمع الجماهيري والسياسي، وبناء حزب يخوض معارك شعبنا في كل المحافظات".

وكشفت مصادر داخل حزب التجمع عن أن النائب أحمد بلال البرلسي أعلن ترشحه لرئاسة حزب التجمع خلال المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع المقرر انعقاده يوم 28 نوفمبر الجاري.

انتخابات حزب التجمع

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه تم فتح باب الترشح لرئاسة حزب التجمع الثلاثاء الماضي، وتم اليوم السبت إغلاق باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الحزب.

انتخابات رئاسة حزب التجمع حزب التجمع النائب أحمد بلال المشهد الانتخابي الفيس بوك

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