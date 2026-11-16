الوزراء: "هيئة الدواء" تؤكد خطورة مستحضرات التخسيس غير المرخصة ومجهولة المصدر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة الإعلانات المتداولة التي تروج لمنتجات ومستحضرات دوائية لإنقاص الوزن، وتزعم فعاليتها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، أفادت بأن الإعلانات المتداولة مضللة، وأن المستحضرات الواردة بها مجهولة المصدر وغير مدرجة بقاعدة بيانات المستحضرات المسجلة لدى الهيئة، محذرة من أن تناولها قد يعرض المواطنين لأضرار ومخاطر صحية بالغة.

وفي هذا السياق، ناشدت الهيئة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات المضللة، أو تناول أي مستحضرات دوائية مجهولة المصدر، مشددة على ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول أي مستحضر دوائي، والتأكد من حصوله على التراخيص اللازمة.

كما أوضحت الهيئة إمكانية تقديم المواطنين للاستفسارات والبلاغات المتعلقة بالمستحضرات الدوائية من خلال خدمات البلاغات والاستفسارات الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الرسمي، على الرابط التالي: "https://edaegypt.gov.eg/ar/" وأبرزها خدمة "استشارة دوائية" للاستفسار عن المعلومات الدوائية الموثوقة، وخدمة "مخالفة" للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالمستحضرات أو المنشآت الصيدلية، فضلًا عن خدمة "إعلان غير ملائم" للإبلاغ عن المواد الدعائية الدوائية المخالفة أو المضللة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الإعلانات والمعلومات المضللة، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة.