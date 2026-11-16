قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحص عوادم 193 سيارة وإصدار 76 موافقة بيئية.. تفاصيل جهود الرقابة الميدانية بالمحافظات
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين
إحالة المتسبب للتحقيق بعد 50 يوما.. قرارات حاسمة من "لجنة أراضي الدولة" لمحاسبة معطلي ملفات التقنين بالمحافظات
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان «حقوق الطفل في الإسلام»
4 دول تطالب إسرائيل بإدخال مساعدات لغزة فورا
مبادرة رئاسية للكشف عن الأورام لكل المصريين بالمجان.. من المستحقين وطرق الاستفادة
خطط تقشف تضرب خدمات الأونروا.. المنظمة تدرس تسريح آلاف الموظفين
تقارير: انتخاب أحمد الطيبي نائبا لرئيس الكنيست الإسرائيلي
بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار اليوم
خلافات أسرية.. الأمن يكشف تفاصيل عودة طفل البحيرة المتغيب
ارتفاع أسعار الكهرباء في اليابان إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات
مهلة أسبوع لحصر الترع المتعبة.. توجيهات عاجلة من وزير الري لتطوير منظومة المياه في قنا والأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
رنا عصمت

تعد سلطة الخريف من الوصفات المميزة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية، خاصة أنها تعتمد على مجموعة من الخضراوات والفواكه الموسمية التي تتميز بألوانها ونكهاتها المختلفة، كما يمكن تقديمها بجانب الوجبات الرئيسية أو تناولها كوجبة خفيفة ومشبعة.

وتتميز سلطة الخريف بسهولة تحضيرها، إذ لا تحتاج إلى وقت طويل أو مكونات معقدة، ويمكن إضافة المكسرات والجبن للحصول على مذاق غني وقيمة غذائية أكبر وفقا لموقع BBC GOOD FOOD. 

انا وحدة من الناس الي ما بحب فصل الخريف الا لالوانه. و غير عن انه الفصل الوحيد الي بستمتع بحصاده.. لانه مو بس طيب ..و مفيد لابعد الحدود لنتأكد انه بكل شي مو حلو او ما بتحبوه الا ما تلاقوا في شي حلو و ...

مكونات سلطة الخريف..

 

* كوب من أوراق الجرجير.

* ثمرة تفاح مقطعة شرائح.

* نصف كوب من الرمان.

* ثمرة كمثرى مقطعة مكعبات.

* نصف كوب من الجزر المبشور.

* ربع كوب من عين الجمل.

* 50 جراما من الجبن الفيتا.

* ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

* ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

* ملعقة صغيرة من العسل.

* رشة ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير سلطة الخريف..

انا وحدة من الناس الي ما بحب فصل الخريف الا لالوانه. و غير عن انه الفصل الوحيد الي بستمتع بحصاده.. لانه مو بس طيب ..و مفيد لابعد الحدود لنتأكد انه بكل شي مو حلو او ما بتحبوه الا ما تلاقوا في شي حلو و ...

1. اغسلي أوراق الجرجير جيدا وجففيها، ثم ضعيها في وعاء كبير.

2. أضيفي شرائح التفاح ومكعبات الكمثرى والجزر المبشور.

3. ضعي حبات الرمان وعين الجمل فوق المكونات.

4. أضيفي الجبن الفيتا بعد تقطيعه إلى مكعبات صغيرة.

5. في وعاء منفصل، اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون والعسل والملح والفلفل الأسود.

6. اسكبي الصوص على السلطة وقلبي المكونات برفق حتى تتوزع النكهات.

7. قدمي سلطة الخريف مباشرة وهي طازجة.

فوائد سلطة الخريف..

تحتوي هذه السلطة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، فالرمان والتفاح يوفران مضادات الأكسدة، بينما يمد الجرجير والجزر الجسم بالفيتامينات والألياف الغذائية.

كما يحتوي عين الجمل على دهون غير مشبعة مفيدة لصحة القلب، ويساعد وجود الخضراوات والفواكه على زيادة الشعور بالشبع ودعم صحة الجهاز الهضمي.

طريقة عمل سلطة الخريف وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد سلطة الخريف اسهل طريقة لعمل سلطة الخريف طريقة تحضير سلطة الخريف مكونات سلطة الخريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

إبراهيم سعيد يرد على منتقديه بعد تحدي محمد صلاح: تاريخي بيتكلم عنى والملعب هو الفيصل

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

النبي يقرأ قبل النوم

ماذا كان النبي يقرأ قبل النوم؟.. 11 سورة قصيرة لا يعرفها الكثير

ترشيحاتنا

الرمان

مش هتصدق.. أفضل وقت لشرب عصير الرمان لتحسين ضغط الدم

أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال

البيض والسمك أبرزها.. أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال خلال اليوم الدراسي

بطاطس باللحمة

طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة في الفرن.. سر الصوص والتسوية المظبوطة

بالصور

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

أمينة خليل تثير الجدل بفستان فالنتينو

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

الدهون تنخفض خلال 8 أسابيع.. عادات يومية تساعد على تحسين صحة الكبد

دهون الكبد قد تنخفض خلال 8 أسابيع.. عادات يومية تساعد على تحسين صحة الكبد
دهون الكبد قد تنخفض خلال 8 أسابيع.. عادات يومية تساعد على تحسين صحة الكبد
دهون الكبد قد تنخفض خلال 8 أسابيع.. عادات يومية تساعد على تحسين صحة الكبد

6 أطعمة تمنحك نوما أعمق.. تنقذك من الأرق

أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق
أطعمة تمنحك نوما أعمق وتقلل الأرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد