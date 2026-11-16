طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

تعد سلطة الخريف من الوصفات المميزة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية، خاصة أنها تعتمد على مجموعة من الخضراوات والفواكه الموسمية التي تتميز بألوانها ونكهاتها المختلفة، كما يمكن تقديمها بجانب الوجبات الرئيسية أو تناولها كوجبة خفيفة ومشبعة.

وتتميز سلطة الخريف بسهولة تحضيرها، إذ لا تحتاج إلى وقت طويل أو مكونات معقدة، ويمكن إضافة المكسرات والجبن للحصول على مذاق غني وقيمة غذائية أكبر وفقا لموقع BBC GOOD FOOD.

مكونات سلطة الخريف..

* كوب من أوراق الجرجير.

* ثمرة تفاح مقطعة شرائح.

* نصف كوب من الرمان.

* ثمرة كمثرى مقطعة مكعبات.

* نصف كوب من الجزر المبشور.

* ربع كوب من عين الجمل.

* 50 جراما من الجبن الفيتا.

* ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

* ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

* ملعقة صغيرة من العسل.

* رشة ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير سلطة الخريف..

1. اغسلي أوراق الجرجير جيدا وجففيها، ثم ضعيها في وعاء كبير.

2. أضيفي شرائح التفاح ومكعبات الكمثرى والجزر المبشور.

3. ضعي حبات الرمان وعين الجمل فوق المكونات.

4. أضيفي الجبن الفيتا بعد تقطيعه إلى مكعبات صغيرة.

5. في وعاء منفصل، اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون والعسل والملح والفلفل الأسود.

6. اسكبي الصوص على السلطة وقلبي المكونات برفق حتى تتوزع النكهات.

7. قدمي سلطة الخريف مباشرة وهي طازجة.

فوائد سلطة الخريف..

تحتوي هذه السلطة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، فالرمان والتفاح يوفران مضادات الأكسدة، بينما يمد الجرجير والجزر الجسم بالفيتامينات والألياف الغذائية.

كما يحتوي عين الجمل على دهون غير مشبعة مفيدة لصحة القلب، ويساعد وجود الخضراوات والفواكه على زيادة الشعور بالشبع ودعم صحة الجهاز الهضمي.