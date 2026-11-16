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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بالشكولاتة والجبنة والقرفة.. طريقة عمل خلية نحل في البيت

طريقة عمل خلية نحل
طريقة عمل خلية نحل
هاجر هانئ

خلية النحل من المعجنات التي تتصدر التريند خلال هذه الفترة مما يجعل البعض يحرص على شرائها من المطاعم والمحلات.

نقدم لكم طريقة عمل خلية نحل بالجبنة وخلية نحل بالشكولاتة وخلية النحل المقلوبة، فيما يلي…

مقادير خلية النحل


● 4 كوب دقيق

● ملعقة كبيرة خميرة

● رشة ملح

● رشة سكر

● 3 ملعقة كبيرة زيت

● كوب لبن

● ماء حسب الاحتياج

للحشوة:
● جبنة
● كزبرة خضراء
● فلفل حار
للوجه:
● زبدة
● ثوم


طريقة تحضير خلية النحل بالجبنة


تخلط كل مكونات العجينة في العجانة
ثم تترك العجينة حتى تختمر ثم تشكل على شكل كرات
ثم تحشى بخلطة الجبنة والكزبرة والفلفل الحار
وترص في صينية الفرن على شكل دائري
ثم يدهن الوجه بخليط الزبدة والثوم والكزبرة الخضراء
وتدخل الفرن حتى تمام النضج

طريقة تحضير خلية النحل بالجبنة

مقادير خلية النحل


● ٣ كوب دقيق

● علبة زبادي

● ٣ ملعقة كبيرة لبن بودرة

● ملعقة كبيرة سكر

● ملعقة كبيرة خميرة/ ¼ كوب زيت

● رشة ملح

● شبت مفروم

● فلفل أحمر مفروم

● كوب ماء دافئ للعجن

للوجه
● لبن


طريقة تحضير خلية النحل


يخلط الدقيق والخميرة واللبن البودرة والسكر والملح والزيت والزبادي والشبت والفلفل الأحمر والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة.
تغطى العجينة وتترك لتتخمر.
تقطع كرات صغيرة وترص متباعدة قليلا.
تغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى.
يدهن الوجه باللبن.
توضع في الفرن حتى تمام النضج.

 خلية النحل

مقادير خلية نحل بالقرفة


● 3 كوب دقيق

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● 1 ملعقة صغيرة سكر

● 1 ملعقة كبيرة خل

● رشة ملح

● ¼ كوب زيت

● ½ كوب لبن

● ماء للعجن

الحشو:
● قرفة
● سكر
الوجه:
● سكر بودرة
● لبن


طريقة تحضير خلية نحل بالقرفة


يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح والزيت واللبن والخل والماء
يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
تغطى العجينة وتترك لتتخمر
تقطع كرات صغيرة وسط وتحشى بخليط السكر والقرفة
ترص في صينية مدورة
تغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى
توضع في الفرن حتى تمام النضج
تترك لتهدأ
يخلط السكر البودرة مع اللبن حتى الحصول على قوام كريمي
يضاف خليط السكر على الوجه وتقدم

 خلية نحل بالقرفة

مقادير خلية النحل المقلوبة


● ١كوب حليب دافي

● ١ملعقة كبيرة خميرة

● ١/٤ كوب سكر

● ٢ملعقة كبيرة حليب بودرة

● ١/٣ كوب زيت

● ٣ كوب دقيق

● رشة ملح

للحشوة
● شوكليت شيبس
للصوص:
● ٥٠جرام زبَدة
● ١/٢ كوب سكر بني
● ١/٢ كوب كريمه
● ١ ملعقة صغيرة ملح
● سوداني غير مملح


طريقة تحضير خلية النحل المقلوبة


تخلط مقادير العجينة وتترك لتخمر
ثم تشكل كرات وتحشى كل كرة بالشوكولاتة
للصوص:

ترفع الزبدة والسكر البني على النار حتى تمام الذوبان
ثم تضاف الكريمة والملح والسوداني
يوضع الكراميل في صينية مبطنة بورق الزبدة
ثم تضاف كرات خلية النحل
وتخبز في الفرن
وتقدم باردة

 خلية النحل المقلوبة
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