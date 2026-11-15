الشوفان ليس مجرد وجبة إفطار.. ماذا يفعل بصحة القلب والسكر؟

يعد الشوفان من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والألياف الطبيعية التي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجسم عند تناوله بانتظام، خاصة صحة القلب والجهاز الهضمي، كما يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول والمساهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

ويرجع ذلك إلى احتوائه على نوع مميز من الألياف القابلة للذوبان يعرف باسم «بيتا جلوكان»، والذي يرتبط بعدد من الفوائد الصحية، خاصة عند إدخاله ضمن نظام غذائي متوازن.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوفان يوميًا؟

1- المساعدة على خفض الكوليسترول الضار

من أبرز فوائد تناول الشوفان يوميًا قدرته على المساهمة في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، إذ تساعد ألياف البيتا جلوكان على تقليل امتصاص الكوليسترول وإعادة تدوير الأحماض الصفراوية، ما يدفع الكبد إلى استخدام المزيد من الكوليسترول لإنتاجها.

ويساعد ذلك على دعم صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- المساهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم

يساعد الشوفان، بفضل محتواه من الألياف القابلة للذوبان، على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، وهو ما قد يساهم في تقليل الارتفاع السريع لمستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

لكن تختلف الاستجابة حسب نوع الشوفان وطريقة تحضيره والإضافات المستخدمة معه، كما أن الشوفان لا يغني عن العلاج أو النظام الغذائي الموصوف لمرضى السكري.

3- زيادة الشعور بالشبع والمساعدة في التحكم بالوزن

تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على إبطاء إفراغ المعدة وتعزيز الإحساس بالامتلاء لفترة أطول، ما قد يقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.

ولذلك يمكن أن يكون الشوفان خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي يهدف إلى التحكم في الوزن، بشرط الانتباه إلى حجم الحصة والإضافات مثل السكر والعسل والشوكولاتة.

4- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يساعد الشوفان على زيادة تناول الألياف الغذائية، التي تدعم انتظام حركة الأمعاء وتساهم في الوقاية من الإمساك.

كما تعمل بعض مكوناته على دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما ينعكس إيجابيًا على صحة الجهاز الهضمي.

5- دعم صحة القلب

لا تقتصر فوائد الشوفان على الكوليسترول فقط، بل إن إدخاله ضمن نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه قد يساعد على تحسين جودة النظام الغذائي ودعم صحة القلب على المدى الطويل.

6- توفير الطاقة والعناصر الغذائية

يحتوي الشوفان على الكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة، إلى جانب البروتين النباتي والمغنيسيوم والحديد والزنك وفيتامينات مجموعة B، ما يجعله وجبة مناسبة لبدء اليوم.

ما الكمية المناسبة من الشوفان يوميًا؟

يمكن تناول نحو نصف كوب من الشوفان الجاف، بما يعادل تقريبًا 40 جرامًا، كحصة مناسبة لكثير من الأشخاص، مع إمكانية تعديل الكمية وفقًا للاحتياجات الغذائية والسعرات اليومية.

وللحصول على فوائد أكبر، يُفضل اختيار الشوفان الكامل أو رقائق الشوفان غير المحلاة، وتحضيره بالحليب أو الماء مع إضافة الفاكهة والمكسرات دون الإفراط في السكر.

هل تناول الشوفان يوميًا له أضرار؟

يُعد الشوفان آمنًا لمعظم الأشخاص، لكن زيادة تناوله بصورة مفاجئة قد تسبب الانتفاخ والغازات، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على كميات كافية من الألياف في نظامهم الغذائي.

لذلك يُفضل زيادة الكمية تدريجيًا مع شرب كمية كافية من الماء، كما ينبغي لمرضى السيلياك اختيار الشوفان المعتمد الخالي من الجلوتين لتجنب التلوث المتبادل أثناء التصنيع.

الخلاصة: تناول الشوفان يوميًا قد يكون خطوة بسيطة لدعم صحة القلب وتحسين الهضم والمساعدة على التحكم في مستويات الكوليسترول والسكر، لكن فوائده ترتبط بالكمية المناسبة وطريقة التحضير واتباع نظام غذائي متوازن.