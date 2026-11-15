رقم صادم.. 1500 مهاجر يصلون جزر الكناري بإسبانيا في أكبر موجة منذ 2020

شهدت جزر الكناري الإسبانية موجة هجرة غير مسبوقة، بعدما وصل نحو 1500 مهاجر إلى الأرخبيل خلال يوم واحد، في رقم قياسي هو الأكبر منذ عام 2020، وسط تصاعد تدفقات المهاجرين القادمين من دول غرب أفريقيا عبر المحيط الأطلسي.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، نقلاً عن خدمة الإنقاذ البحري، أن خفر السواحل الإسباني أنقذ 1488 مهاجراً كانوا على متن 14 قارباً، خلال يوم السبت، في واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

جزر الكناري تسجل رقماً قياسياً جديداً للهجرة

وبحسب خدمة الإنقاذ البحري، تجاوز عدد المهاجرين الذين وصلوا خلال يوم واحد الرقم القياسي السابق المسجل في 7 نوفمبر 2020، عندما جرى إنقاذ 1461 مهاجراً قبالة سواحل جزر الكناري.

وتأتي هذه التطورات امتداداً لموجة متزايدة من الوافدين من غرب أفريقيا منذ أكتوبر الماضي، الأمر الذي تسبب في ضغوط إضافية على مراكز الاستقبال وخدمات الطوارئ، خاصة في الجزر الصغيرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

240 مهاجراً على متن قارب واحد

ومن بين القوارب التي جرى إنقاذ ركابها، قارب كان يقل 240 شخصاً، بينهم 12 امرأة و36 طفلاً، ونُقل ركابه إلى جزيرة «إل ييرو»، إحدى أصغر جزر الأرخبيل الإسباني.

وأوضحت البيانات أن 12 قارباً وصلت إلى جزيرة إل ييرو، بينما وصل قارب إلى جزيرة جران كناريا وآخر إلى تينيريفي، وكان معظم المهاجرين من السنغال وجامبيا وغينيا كوناكري.

تحرك حكومي إسباني لمواجهة تدفق المهاجرين

وفي ظل الزيادة المفاجئة في أعداد الوافدين، يعتزم وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس زيارة جزيرة إل ييرو لبحث تداعيات موجة الهجرة والضغوط التي تواجهها السلطات المحلية وخدمات استقبال المهاجرين.

ورغم هذا الرقم القياسي، تشير البيانات الحكومية إلى أن إجمالي أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزر الكناري خلال الفترة من يناير وحتى 31 أكتوبر انخفض بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

طريق الموت عبر المحيط الأطلسي

ويُصنف طريق الهجرة الممتد من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري باعتباره أحد أخطر مسارات الهجرة في العالم، إذ يخوض آلاف الأشخاص سنوياً رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر على متن قوارب مكتظة، أملاً في الوصول إلى الأراضي الإسبانية.

وتزداد أعداد محاولات العبور عادة خلال أشهر الخريف، عندما تصبح الظروف البحرية أكثر ملاءمة نسبياً، رغم استمرار مخاطر اضطراب الأمواج وقوة التيارات وطول المسافة.

وتعيد هذه الموجة القياسية فتح ملف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، والتحديات الإنسانية والأمنية التي تواجهها السلطات الإسبانية في التعامل مع التدفقات القادمة عبر المحيط الأطلسي.