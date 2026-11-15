قوى عاملة النواب توصي بصرف التعويضات المتأخرة في ملف التأمينات ومخاطبة الصحة لإنهاء القومسيون الطبي

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الاتفاق على عدد من التوصيات والإجراءات المتعلقة بملف التأمينات الاجتماعية، وذلك في إطار متابعة مشكلات المنظومة الإلكترونية وسرعة إنجاز المستحقات التأمينية ومعالجة الملفات المتأخرة.

وتضمنت التوصيات العمل على معالجة الأخطاء ورصد مؤشرات الأداء بعد تدقيقها، على أن يتم عرضها بنهاية شهر يناير المقبل، بما يتيح متابعة معدلات الإنجاز والوقوف على مدى معالجة أوجه القصور بالمنظومة.

صرف التعويضات

كما شملت التوصيات صرف التعويضات للحالات التي سبق رصد تأخر صرف مستحقاتها، خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب مخاطبة وزارة الصحة لسرعة الانتهاء من ملف القومسيون الطبي