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بإجمالي 93 قرية .. محافظ المنيا يُعلن اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ12 قرية جديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بإجمالي 93 قرية .. محافظ المنيا يُعلن اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ12 قرية جديدة

محافظ المنيا
محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 12 قرية جديدة بمراكز أبوقرقاص والمنيا وبني مزار، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفقًا لقرار اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، في إطار جهود المحافظة للتوسع في تحديث الأحوزة العمرانية، ودعم التخطيط العمراني المنظم، وتيسير إجراءات البناء أمام المواطنين، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح المحافظ أن القرى التي شملها اعتماد التحديث تتوزع بواقع قريتين بمركز أبو قرقاص، هما كوم المحرص وريحاني، وقرية البرجاية بمركز المنيا، و9 قرى بمركز بني مزار، هي منشأة أبو عزيز، والقيس، ومعصرة حجاج، ونازلة خلف، والسلام، والشيخ فضل، ومنشأة الشيخ فضل، وساقولا، وكفر أبو العودين، وذلك وفقًا للاختصاصات المقررة بموجب قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وأشار محافظ المنيا إلى أن إجمالي القرى التي تم تحديث أحوزتها العمرانية أو اعتماد أحوزتها العمرانية حديثًا بالمحافظة بلغ 93 قرية، بنسبة 26% من إجمالي قرى المنيا، مؤكدًا استمرار العمل على استكمال تحديث الأحوزة العمرانية بمختلف المراكز، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المخططة، والحد من البناء العشوائي، وتيسير الخدمات والإجراءات المرتبطة بالمواطنين.

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