شوبير يدافع عن صلاح برسالة نارية لمنتقديه: «هتقولوا ولا يوم من أيامك»

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في ظل موجة الانتقادات التي تعرض لها نجم ليفربول خلال الساعات الماضية، رغم تألقه اللافت وتسجيله هدفين في شباك مالاوي، وسط الجدل المثار حول منافسته على لقب الهداف التاريخي للفراعنة.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية: «ليه فيه ناس نازلة سلخ في محمد صلاح؟.. محمد صلاح ده لما يعتزل هتقولوا ولا يوم من أيامك يا صلاح».

وتأتي تصريحات شوبير بالتزامن مع حالة الجدل حول عدد الأهداف الدولية لمحمد صلاح، بعدما سجل ثنائية في شباك مالاوي، ليواصل تعزيز رصيده التهديفي، خلال المباراة التي حقق فيها منتخب مصر فوزًا كبيرًا بخماسية نظيفة، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.