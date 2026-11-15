تغييرات مرتقبة في تشكيل الفراعنة.. شوبير يكشف موقف مروان عطية وتريزيجيه

توقع الإعلامي أحمد شوبير إجراء بعض التغييرات على تشكيل منتخب مصر خلال مواجهته المقبلة أمام مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة علي ماهر في مواصلة النتائج الإيجابية.

وأشار شوبير إلى إمكانية مشاركة مروان عطية أساسيًا بجوار مهند لاشين في خط وسط المنتخب، بدلًا من أحمد سيد زيزو، موضحًا أن هذا التغيير يعد أحد السيناريوهات المتوقعة من وجهة نظره الشخصية.

وتحدث شوبير عن موقف محمود حسن تريزيجيه من المشاركة في اللقاء، مؤكدًا أن اللاعب قد يبدأ المباراة بصفة أساسية، رغم عدم ظهوره بالمستوى المنتظر خلال المواجهة الماضية.

وأوضح أن تريزيجيه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تجعله عنصرًا مهمًا في صفوف المنتخب، وقادرًا على تقديم الإضافة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أهمية اختيار التشكيل المناسب وفقًا لطبيعة مواجهة مالاوي، والاستفادة من جميع العناصر المتاحة، من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق أهداف المنتخب في التصفيات.