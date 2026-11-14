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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

متى يبدأ الشتاء 2026 في مصر؟.. الموعد الرسمي ودرجات الحرارة

متى يبدأ الشتاء 2026 في مصر؟ الموعد الرسمي ودرجات الحرارة
متى يبدأ الشتاء 2026 في مصر؟ الموعد الرسمي ودرجات الحرارة
عبد الفتاح تركي

موعد بداية فصل الشتاء 2026 يتصدر اهتمامات المواطنين في مصر، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وظهور الأجواء الباردة في عدد من المناطق، مع اقتراب نهاية فصل الخريف والاستعداد لاستقبال أبرد فصول السنة.

ومن المقرر أن يبدأ فصل الشتاء رسميًا يوم الإثنين 21 ديسمبر 2026، بالتزامن مع حدوث الانقلاب الشتوي، وفقًا للحسابات الفلكية المحددة لبداية الفصول الأربعة، وبذلك يتبقى 37 يومًا على بداية فصل الشتاء، الذي يشهد عادة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة في مختلف المحافظات.

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وفي سياق متصل، تشهد البلاد غدًا الأحد 15 نوفمبر 2026 أجواء خريفية تتراوح بين المعتدلة والمائلة للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد، ويتحول إلى مائل للبرودة والبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وفقًا لتوقعات حالة الطقس.

متى يبدأ فصل الشتاء 2026 رسميًا في مصر؟

يبدأ فصل الشتاء 2026 رسميًا يوم الإثنين 21 ديسمبر 2026، بالتزامن مع الانقلاب الشتوي، بحسب الحسابات الفلكية التي تحدد مواعيد الفصول الأربعة على مدار العام.

وتشير الحسابات إلى أن المدة المتبقية على بداية فصل الشتاء تبلغ 37 يومًا، اعتبارًا من 14 نوفمبر 2026، وهو ما يزيد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد دخول الموسم الشتوي، خاصة مع التغيرات الملحوظة في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.

وتشهد الفترة الحالية استمرار الأجواء الخريفية، مع تراجع درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، وهو ما يجعل متابعة النشرات الجوية ودرجات الحرارة اليومية من الموضوعات التي تحظى باهتمام المواطنين في مختلف المحافظات.

ما حالة الطقس غدًا الأحد 15 نوفمبر 2026 في مصر؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية على معظم أنحاء الجمهورية غدًا الأحد 15 نوفمبر 2026، مع اختلاف درجات الحرارة والظواهر الجوية من منطقة إلى أخرى.

ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا ومائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة وباردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتتضمن توقعات الطقس عددًا من الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه، وفي مقدمتها الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، إلى جانب فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، ونشاط الرياح أحيانًا على مناطق متفرقة.

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ما الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الأحد 15 نوفمبر؟

تشهد البلاد غدًا مجموعة من الظواهر الجوية وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتتمثل أبرزها في الآتي:

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الساعة الثانية فجرًا حتى العاشرة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل إلى حد الضباب، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق.

فرص سقوط الأمطار: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى 40% تقريبًا، على مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

السحب المنخفضة: تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر، مع وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

كم تسجل درجات الحرارة غدًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري؟

تختلف درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 15 نوفمبر 2026 بين محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفقًا للبيانات الواردة بشأن درجات الحرارة العظمى والصغرى، وجاءت التوقعات على النحو الآتي:

القاهرة: الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

العاصمة الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

بنها: الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

دمنهور: الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

وادي النطرون: الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

كفر الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

بلطيم: الصغرى 17 والعظمى 24 درجة.

المنصورة: الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

شبين الكوم: الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

طنطا: الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

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ما درجات الحرارة المتوقعة في المدن الساحلية غدًا؟

تشمل توقعات درجات الحرارة عددًا من المدن الساحلية، إلى جانب مدينة سيوة، وجاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى بها كما يلي:

الإسكندرية: الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

العلمين: الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

مطروح: الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

السلوم: الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

دمياط: الصغرى 19 والعظمى 25 درجة.

بورسعيد: الصغرى 20 والعظمى 25 درجة.

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 27 درجة.

كم تبلغ درجات الحرارة في مدن القناة وشمال سيناء؟

تسجل مدن القناة ومحافظات شمال سيناء درجات حرارة متفاوتة غدًا الأحد 15 نوفمبر 2026، وفقًا للتوقعات الواردة، وجاءت القيم المتوقعة كالتالي:

الإسماعيلية: الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

السويس: الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

العريش: الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

رفح: الصغرى 13 والعظمى 25 درجة.

ما درجات الحرارة المتوقعة في مدن جنوب سيناء؟

تتباين درجات الحرارة بين مدن جنوب سيناء، حيث تسجل بعض المناطق درجات حرارة صغرى منخفضة، مقابل ارتفاع درجات الحرارة العظمى في مناطق أخرى، وجاءت التوقعات كالآتي:

رأس سدر: الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

نخل: الصغرى 8 والعظمى 25 درجة.

كاترين: الصغرى 6 والعظمى 23 درجة.

الطور: الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

طابا: الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

شرم الشيخ: الصغرى 21 والعظمى 30 درجة.

كم تسجل درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر غدًا؟

تشمل توقعات درجات الحرارة مدن البحر الأحمر والمناطق التابعة لها، مع اختلاف درجات الحرارة الصغرى والعظمى بين المدن، وجاءت البيانات المتوقعة على النحو الآتي:

الغردقة: الصغرى 19 والعظمى 30 درجة.

رأس غارب: الصغرى 19 والعظمى 29 درجة.

سفاجا: الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

مرسى علم: الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

شلاتين: الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

حلايب: الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

أبو رماد: الصغرى 21 والعظمى 30 درجة.

رأس حدربة: الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

مرسى حميرة: الصغرى 20 والعظمى 30 درجة.

أبرق: الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

جبل علبة: الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

ما درجات الحرارة في محافظات شمال الصعيد غدًا؟

تسجل محافظات شمال الصعيد درجات حرارة متفاوتة خلال يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، حيث جاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة كما يلي:

الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 28 درجة.

بني سويف: الصغرى 14 والعظمى 28 درجة.

المنيا: الصغرى 13 والعظمى 28 درجة.

أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 29 درجة.

كم تبلغ درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد؟

تشهد محافظات جنوب الصعيد درجات حرارة عظمى أعلى مقارنة بعدد من المناطق الأخرى، حيث تصل العظمى في أسوان وأبو سمبل إلى 33 درجة، وفقًا للتوقعات الواردة لطقس غدًا الأحد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جنوب الصعيد على النحو الآتي:

سوهاج: الصغرى 14 والعظمى 31 درجة.

قنا: الصغرى 15 والعظمى 32 درجة.

الأقصر: الصغرى 15 والعظمى 32 درجة.

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 33 درجة.

الوادي الجديد: الصغرى 15 والعظمى 31 درجة.

أبو سمبل: الصغرى 16 والعظمى 33 درجة.

ما أبرز المعلومات عن موعد الشتاء وحالة الطقس في مصر؟

يمكن تلخيص أبرز المعلومات التي يبحث عنها المواطنون بشأن موعد بداية فصل الشتاء 2026 وتوقعات الطقس غدًا في النقاط الآتية:

موعد بداية فصل الشتاء رسميًا: الإثنين 21 ديسمبر 2026.

المدة المتبقية على بداية الشتاء: 37 يومًا.

موعد توقعات الطقس الواردة: الأحد 15 نوفمبر 2026.

أبرز الظواهر الجوية: الشبورة المائية الكثيفة والسحب المنخفضة وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح أحيانًا.

موعد تكون الشبورة المائية: من الساعة الثانية فجرًا حتى العاشرة صباحًا.

مدى انخفاض الرؤية الأفقية: أقل من 1000 متر على بعض الطرق.

نسبة حدوث الأمطار على مناطق حلايب وشلاتين: تصل إلى 40% تقريبًا.

سرعة الرياح المتوقعة: تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

موعد فصل الشتاء

وبذلك يتجه اهتمام المواطنين خلال الفترة المقبلة إلى متابعة موعد بداية الشتاء 2026، إلى جانب متابعة درجات الحرارة اليومية وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة مع استمرار الأجواء الخريفية وتراجع درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

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