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عمرو أديب ساخرًا من أزمة المطارات الأمريكية: 3700 طائرة في السماء ومفيش أماكن للهبوط!
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب ساخرًا من أزمة المطارات الأمريكية: 3700 طائرة في السماء ومفيش أماكن للهبوط!

عمرو اديب
عمرو اديب
عبد الخالق صلاح

سلط الإعلامي عمرو أديب الضوء على الارتباك الذي شهدته حركة الطيران في المطارات الأمريكية، في واقعة وصفها بالاستثنائية، بعدما واجهت آلاف الطائرات صعوبة في الهبوط بسبب عدم قدرة المطارات على استقبال المزيد من الرحلات.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، إن نحو 3700 طائرة كانت في السماء دون القدرة على الهبوط، مشيرًا إلى أن أبراج المراقبة أبلغت الطيارين بعدم وجود أماكن متاحة لاستقبال طائراتهم، وطالبتهم بمواصلة التحليق والانتظار.

وأضاف أن بعض الطيارين اضطروا إلى التواصل مع أبراج المراقبة عبر البريد الإلكتروني، من خلال 22 نقطة اتصال، حيث تضمنت الرسائل اعتذارًا عن عدم استقبال الطائرات لعدم توافر أماكن للهبوط.

وأعرب أديب عن دهشته من حجم الارتباك الذي شهدته المطارات الأمريكية، متسائلًا عن طبيعة ما حدث وأسباب وصول الأزمة إلى هذا المستوى، قبل أن يربط بسخرية بين الواقعة وتزامنها مع يوم الجمعة 13، قائلًا: «معلش، أنا خيالي مريض».

عمرو أديب المطارات الأمريكية حركة الطيران

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