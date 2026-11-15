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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد تراجعه 3 جنيهات.. سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري وفق آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنوك العاملة بمصر، وسط فروق محدودة بين مستويات الشراء والبيع، خاصة بعد تراجعه بنحو 3 جنيهات مقارنة بأعلى سعر سجله اكتوبر الماضي.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 53.36 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع، لتتحرك العملة الأمريكية داخل نطاقات متقاربة لدى عدد من البنوك.
 

سعر الدولار في مصر

وتأتي تحركات سعر الدولار اليوم بالتزامن مع ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت مستويات مرتفعة خلال الأشهر الأولى من العام، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات السبت 14 نوفمبر 2026 المستويات التالية:

  • 53.36 جنيه للشراء.
  • 53.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

  • 53.39 جنيه للشراء.
  • 53.49 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك ضمن مستويات متقاربة مع الأسعار المعلنة في عدد من البنوك الكبرى، بما يعكس محدودية الفروق بين أسعار الشراء والبيع خلال التعاملات المصرفية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر المستويات التالية:

  • 53.39 جنيه للشراء.
  • 53.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

  • 53.35 جنيه للشراء.
  • 53.45 جنيه للبيع.

وسجل البنك أحد أقل مستويات بيع الدولار بين البنوك التي شملتها الأسعار المعلنة، عند 53.45 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند المستويات التالية:

  • 53.35 جنيه للشراء.
  • 53.45 جنيه للبيع.

وبذلك يتساوى سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي مع نظيره في بنك الإسكندرية، وفق آخر تحديث معلن.
 

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك المذكورة، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • 53.52 جنيه للشراء.
  • 53.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر البيع في المصرف 53.62 جنيه، مقابل 53.45 جنيه في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، ليصل الفارق بين أعلى وأقل سعر بيع إلى 17 قرشًا.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى:

  • 53.39 جنيه للشراء.
  • 53.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل الدولار في بنك قناة السويس:

  • 53.39 جنيه للشراء.
  • 53.49 جنيه للبيع.

وتشير مقارنة الأسعار المعلنة إلى وجود تفاوت محدود بين البنوك، إذ سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي أقل سعر للبيع.

احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 57.5 مليار دولار

بالتزامن مع متابعة سعر الدولار اليوم، سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 57.35 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام نفسه، بزيادة شهرية بلغت 152 مليون دولار.

وتعكس هذه التحركات اختلاف اتجاهات مكونات الاحتياطي الدولي، الذي يمثل أحد المؤشرات المهمة على قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي والوفاء بالتزاماتها الخارجية.

صافي الاحتياطي الدولي يرتفع 7.43 مليار دولار خلال عام

حقق صافي الاحتياطي الدولي في مصر زيادة بنحو 7.43 مليار دولار خلال 12 شهرًا، مقارنة بمستواه البالغ نحو 50.07 مليار دولار في أكتوبر 2025، ليسجل نموًا بنسبة 14.8%.

كما ارتفع الاحتياطي منذ بداية عام 2026 بنحو 4.75 مليار دولار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025، عندما سجل قرابة 52.75 مليار دولار.

وتكتسب هذه الزيادة أهمية في ظل متابعة تطورات سوق الصرف، إذ يمثل الاحتياطي النقدي أحد المؤشرات الرئيسية المتعلقة بقدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية وتوفير احتياجاته من العملات الأجنبية.
 

سعر الدولار اليوم

تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 33.9 مليار دولار

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول 8 أشهر من عام 2026، بعدما زادت بنسبة 27.2% لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار، مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال أغسطس 2026 بنسبة 21.7%، لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال أغسطس 2025.

وتعكس الزيادة المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام استمرار نمو التحويلات، بما يعزز أهمية هذا المصدر ضمن موارد النقد الأجنبي التي يتابعها المتعاملون في سوق الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل 47.3 مليار دولار خلال العام المالي

على مستوى العام المالي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، بزيادة بلغت 29.6%.

كما سجلت التحويلات خلال عام 2025 تدفقات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

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