اقتصادية النواب تبحث انتشار ماكينات الصراف الآلي بالقرى وارتفاع سعر الدولار

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية الاثنين طلبات إحاطة بشأن تركيب عدد من ماكينات الصراف الآلي بقرى بعض المحافظات، إلى جانب تداعيات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وانعكاساته على الاقتصاد والمواطن.

خارجية النواب.. تستعرض جهود التحول الرقمي للخدمات القنصلية وآخر التطورات الدولية

كما تبحث لجنة العلاقات الخارجية جهود وزارة الخارجية في عملية التحول الرقمي للخدمات القنصلية، بحضور مساعد وزير الخارجية للاتصالات ونظم المعلومات والتحول الرقمي، كما تناقش مقترحات النواب بشأن الموضوعات التي ستتناولها اللجنة خلال الفترة المقبلة، وآخر التطورات الإقليمية والدولية على الساحة العالمية .