نقابة المعلقين في ليبيا تطالب بايقاف حفيظ دراجي

طالبت نقابة المعلقين في ليبيا بإيقاف المعلق الجزائري حفيظ دراجي من قنوات " beIN Sports " و عدم تعليقه على مباريات المنتخب الليبي مجددا .

وتعرض حفيظ دراجي لانتقادات واسعة من الجماهير الليبية، التي اتهمته بالانحياز للمنتخب التونسي خلال تعليقه على مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 .

وحقق منتخب ليبيا فوزاً مهماً على منتخب تونس، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وسجل علي يوسف الهدف الأول للمنتخب الليبي من ركلة جزاء في الدقيقه (44)، قبل أن يُعزز حمدو الهوني التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقه 62.