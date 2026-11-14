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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إقبال كبير على «بيتك في مصر».. وخصم 10% لسداد كامل قيمة الشقة

الإسكان
الإسكان
البهى عمرو

تواصل وزارة الإسكان طرح الفرص السكنية أمام المصريين بالخارج، في إطار جهود الدولة لتعزيز ارتباطهم بالوطن وإتاحة فرص متنوعة لامتلاك وحدات عقارية داخل مصر، حيث شهد الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» إقبالًا ملحوظًا من الراغبين في الحجز، وسط تسهيلات جديدة تشمل تنوع المواقع وإتاحة صور حقيقية للوحدات قبل اتخاذ قرار الشراء، إلى جانب خصومات للمواطنين الراغبين في سداد قيمة الوحدة بالكامل.

وأكد عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث باسم الوزارة، أن الطرح الثالث من المبادرة شهد إقبالًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت أكثر من 2500 طلب حتى الآن لحجز 4000 وحدة سكنية موزعة على 10 مدن.

10 مدن ضمن الطرح الثالث من «بيتك في مصر»

 

الإسكان
وحدات سكنية

وأوضح عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة حرصت على توفير وحدات سكنية في المدن والمناطق التي تشهد طلبًا كبيرًا من المصريين بالخارج، بما يلبي احتياجاتهم ويوفر أمامهم خيارات متنوعة.

وحدات سكنية
وحدات سكنية

وأشار إلى أن الوحدات المطروحة تشمل مناطق متميزة، من بينها الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، في إطار تنوع المشروعات والمواقع السكنية المتاحة أمام الراغبين في الحجز.

صور حقيقية للوحدات قبل الحجز

 

وفي خطوة تستهدف تسهيل إجراءات الاختيار على المصريين المقيمين بالخارج، لفت المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن الوزارة أتاحت صورًا حقيقية للوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة، حتى يتمكن المواطنون من التعرف على شكل الوحدات ومواقعها قبل اتخاذ قرار الحجز.

وأوضح أن هذه الخطوة تساعد الراغبين في الشراء على تكوين صورة واضحة عن الوحدات المتاحة، بما يعزز الثقة والشفافية في عملية الطرح.

خصم 10% عند سداد قيمة الوحدة بالكامل

 

وكشف عمرو خطاب عن تقديم وزارة الإسكان خصمًا بنسبة 10% للراغبين في سداد القيمة الكاملة للوحدات السكنية ضمن الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر».

وأكد أن هذه التسهيلات تأتي في إطار تشجيع المصريين بالخارج على امتلاك وحدات سكنية داخل وطنهم، والاستفادة من الفرص العقارية المتاحة ضمن مشروعات وزارة الإسكان.

الإسكان وزارة الإسكان بيتك وزير الإسكان وحدات سكنية

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