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أطفال ونساء حوامل.. مجـ.زرة مروعة تضرب النازحين في إثيوبيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أطفال ونساء حوامل.. مجـ.زرة مروعة تضرب النازحين في إثيوبيا

النازحون في إثيوبيا
النازحون في إثيوبيا
ناصر السيد

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلاً عن عائلات الضحايا وشهود عيان محليين، بأن غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة في أواخر الشهر الماضي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 36 مدنياً نازحاً - بينهم نساء وأطفال ومسنون - في مقاطعة "كيرامو" الواقعة ضمن منطقة "غرب أوروميا" التي أعيد تنظيمها إدارياً مؤخراً.

مجزرة النازحين في إثيوبيا

وذكر ناجون وسكان محليون لـ "بي بي سي" أن القصف الجوي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم 27 أكتوبر 2026. 

وكان الضحايا جزءاً من مجموعة أكبر تضم ما بين 200 إلى 300 نازح، فرّوا من حالة عدم الاستقرار المستمرة في مقاطعة "جيدا أيانا" المجاورة، حيث كانوا يعانون من النزوح منذ شهر أغسطس. كانت المجموعة تسير على الأقدام باتجاه إقليم "أمهرة" بحثاً عن الأمان. 

وأفاد شهود بأن الضربة استهدفت عائلات كانت تسلك دروباً ريفية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى بالقرب من منطقة "ويديسا ديما"، مما تسبب في دمار واسع النطاق وسقوط عدد كبير من الضحايا.

وتشير الروايات المحلية إلى أن القتلى شملوا ثمانية أطفال دون سن الخامسة، و17 أماً (بينهن خمس نساء حوامل)، وثلاثة رهبان مكفوفين، وثلاثة مسنين تجاوزوا الستين من عمرهم، إلى جانب عدد من الضحايا الذين لم تُعرف هوياتهم. وقد اضطر الأقارب المكلومون والسكان المحليون إلى إجراء عمليات دفن جماعية سريعة في الغابات المجاورة، خشية تجدد عمليات الرصد أو الضربات الجوية. 

وروى ناجون أن بعض الأطفال الصغار نجوا بعد أن بقوا تحت أجساد أمهاتهم اللواتي قُتلن في الهجوم، بينما أصيب آخرون بجروح بالغة في ظل غياب شبه تام للرعاية الطبية الطارئة.

ولا يزال الوضع الأمني ​​في منطقة "غرب أوروميا" - بما في ذلك مقاطعات "أبي دونغورو" و"كيرامو" و"جيدا أيانا" - يتسم باضطراب شديد إذ يستمر الصراع الممتد منذ عام 2019 بين القوات الإثيوبية، والوحدات الإقليمية، و"جيش تحرير أورومو" (الذي تشير إليه السلطات باسم "شيني")، وميليشيات "فانو" المسلحة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر المستمر.

وعلى الرغم من أن السكان المحليين والعائلات النازحة نسبوا العملية إلى القوات الأمنية الإقليمية، إلا أن "هايلو أدوجنا"، رئيس خدمة الاتصال في إقليم "أوروميا"، صرح بأن السلطات الإقليمية تخوض مواجهات ضد فصائل مسلحة في المقاطعات المتضررة، محملاً المسؤولية عن العنف المستمر لجماعات متمردة منشقة.

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