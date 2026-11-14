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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلال الأحمر المصري : استمرار الدعم الإنساني لغزة وتجاوز التحديات بمعبر رفح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكدت د. آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر يلعب دورًا تاريخيًا ومحوريًا في دعم جهود الدولة المصرية المساندة لأهالي قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه منذ اليوم الأول لنشوب الحرب على القطاع، بدأ التنسيق المكثف مع كافة الأجهزة المصرية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، لضمان تقديم المساعدات العاجلة والفعالة لأهالي غزة.

وفي إطار استمرارية الدعم المصري المتواصل، أوضحت د. آمال إمام لـ إكسترا لايف أن الدفعة الـ 100 من المساعدات قد غادرت معبر رفح متجهةً إلى الأشقاء في قطاع غزة. ولتعزيز كفاءة الاستجابة الإنسانية، أقام الهلال الأحمر المصري مركزاً كاملاً للخدمات الإنسانية على المعبر يضم:

توفير المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة.

مطبخاً متنقلاً لتقديم الوجبات الساخنة والمشروبات، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر احتياجاً ككبار السن والأطفال.

مساحة مخصصة لتقديم الدعم النفسي للمغادرين من مصر عائدين إلى القطاع، وخاصة للأطفال والنساء والشيوخ.

وعن أصعب التحديات التي تواجه فرق العمل الميدانية، أشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري إلى أن التحدي الأبرز يكمن في التعامل مع أعداد كبيرة من المصابين والقادمين من قطاع غزة وهم يعانون من مشاعر بالغة من الخوف والقلق جهلًا بمصير عائلاتهم التي تركوها خلفهم.

وللتخفيف من وطأة هذه المعاناة، أوضحت أنه يتم الاعتماد على برنامج "الروابط العائلية" لتقديم الدعم الإنساني والنفسي وإعادة التواصل وتخفيف العبء عن كاهل المتضررين.

واختتمت د. آمال إمام تأكيدها على أن مصر مستمرة في أداء دورها الملحمي والتاريخي، وهو أمر متوقع وطبيعي من الدولة المصرية الملتزمة بتسخير كافة إمكانياتها لدعم القطاع، لافتةً إلى استمرار العمل والتنسيق المشترك مع منظمات المجتمع المدني المصرية والمنظمات الدولية لتعزيز سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.

منظمات المجتمع المدني قطاع غزة الهلال الأحمر المصري معبر رفح

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