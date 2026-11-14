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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عِديني يا أمريكا.. بايدن يفضح ألاعيب نتنياهو حول حرب غزة

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن
محمد على

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك، خلال نصوص من كتاب مذكراته الجديد الذي يحمل عنوان "عِديني يا أمريكا"، متهماً نتنياهو بالخداع وتقديم وعود زائفة بشأن حماية المدنيين في قطاع غزة.

وكشفت المقتطفات، التي نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن عمق الإحباط والتوتر الذي ساد العلاقة بين البيت الأبيض ومكتب نتنياهو خلال حرب الإبادة على غزة.

وأوضح بايدن أن نتنياهو كان يتعمد تجاهل الطلبات الأمريكية المتكررة لتخفيف معاناة المدنيين، مشيراً إلى أن تعهداته اللفظية بالتهدئة كانت تتبعها دائما عمليات عسكرية جديدة تسفر عن سقوط المزيد من الشهداء الفلسطينيين، وسط تبريرات وأعذار إسرائيلية جاهزة في كل مرة.

وقارن الرئيس الأمريكي السابق سلوك نتنياهو بنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما رئيس حكومة الاحتلال بـ"الاستخفاف بالحقيقة وتطويع المؤسسات الديمقراطية لخدمة مصالحه الشخصية الضيقة".

وأكد بايدن في كتابه أن نتنياهو "لم يكن يجد أي حرج في تقديم وعود لم يكن يملك القدرة أو النية للوفاء بها"، مشددا على أنه يضع حساباته السياسية والشخصية وبقائه في السلطة فوق أي اعتبارات أخرى تتعلق بمستقبل كيان الاحتلال.

ومنذ اندلاع الحرب في القطاع عقب السابع من أكتوبر 2023، واجهت الإدارة الأمريكية انتقادات بسبب دعمها للدولة العبرية. وكلما تكررت دعوات واشنطن لوقف الخسائر البشرية وإبرام اتفاق للتهدئة والإفراج عن الرهائن، كلما اتسعت الفجوة بينها وبين حكومة نتنياهو بشأن إدارة الحرب ومستقبل القطاع.

القدس المحلتة الرئيس الأمريكي السابق بايدن نتنياهو عِديني يا أمريكا غزة

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