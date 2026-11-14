دونباس مقابل الناتو.. زيلينسكي يكشف صفقة أمريكية للتنازل عن أراضٍ أوكرانية

صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن الولايات المتحدة اقترحت أن تتنازل أوكرانيا عن أراضٍ لصالح روسيا مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيراً إلى أن حكومته تجري محادثات بشأن ضمانات أمنية "محددة" من الغرب.

التنازل عن دونباس مقابل عضوية الناتو

وقال زيلينسكي للصحفيين يوم أمس - في تصريحات فُرض عليها حظر للنشر حتى اليوم- إن الجانب الأمريكي طرح تساؤلاً: "ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى الناتو؟ هل ستنسحب أوكرانيا من دونباس؟".

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها مثل هذا المقترح، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وذكر زيلينسكي، أن أوكرانيا تناقش "ضمانات أمنية محددة من الناتو والاتحاد الأوروبي"، وأنه في حال أكدت الدول الغربية هذه الضمانات، "فسأطرح الأمر على المجتمع الأوكراني لأعرف رأيه: هل نقبل بذلك أم لا؟ فليس من حقي اتخاذ مثل هذا القرار بمفردي".