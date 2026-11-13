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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميرز: ألمانيا ستشارك في المفاوضات المقبلة الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني فريدريش ميرز
المستشار الألماني فريدريش ميرز
أ ش أ

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم /الجمعة/، أن بلاده ستشارك في مفاوضات السلام المرتقبة الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المحادثات التي ستضم ممثلين أوروبيين من المتوقع أن تُعقد خلال الأسابيع المقبلة.

وقال ميرز، خلال قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي في دبلن، إن الدول الأوروبية المشاركة في المفاوضات المرتقبة ستكون من بين الدول التي شاركت في المحادثات الثلاثية التي عقدت هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا في أبوظبي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وأضاف: «مشاركة ألمانيا أمر مؤكد، وهذا واضح تماما»، مشيرا إلى أن مفاوضات سلام جادة بمشاركة أوروبية من المقرر أن تُعقد خلال الأسابيع المقبلة.

ودعا "ميرز"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تجنب المفاجآت خلال محادثاته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر عقدها الأسبوع المقبل في الصين.

وأشار إلى مخاوف بعض القادة المشاركين في اجتماع دبلن من تكرار سيناريو قمة أنكوراج التي جمعت ترامب وبوتين في ولاية ألاسكا، والتي استقبل خلالها الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بمراسم رسمية تضمنت سجادة حمراء، وسط تقارير عن طرح ترامب مقترحا لتبادل أراضٍ مع موسكو دون موافقة كييف.

وأضاف : «أريد أن نوجه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح شديد: نرجو عدم حدوث أي مفاجآت، ومواصلة العمل في إطار فريق أوروبا وفريق أوكرانيا».

جاءت تصريحات المستشار الألماني عقب إعلان المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف تحديد موعد اجتماع جديد لفرق التفاوض.

وقال ويتكوف، خلال ظهوره في دبلن إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحادثات التي جرت في أبوظبي كانت إيجابية وأسفرت عن إحراز بعض التقدم، مضيفا: «لدينا اجتماع آخر مقرر، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق الهدف».

من جانبه، قال كوشنر إن واشنطن أمضت أشهرا في العمل مع الشركاء الأوروبيين، مؤكدا أن مشاركتهم ضرورية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم، وأضاف: «لا يمكننا إبرام هذا الاتفاق دون وجود الأوروبيين على طاولة المفاوضات».

 

المستشار الألماني فريدريش ميرز مفاوضات السلام

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