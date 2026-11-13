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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش يطالب بخفض فوري وكبير في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري

جوتيريش
جوتيريش
أ ش أ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إلى إجراء تخفيضات فورية وكبيرة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، محذرا من أن تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية أصبح أمرا لا مفر منه بصورة مؤقتة.

وقال جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) بمدينة أنطاليا جنوبي تركيا، إن الانبعاثات العالمية يجب أن تنخفض بنحو 6% سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، للحد من حجم تجاوز هذه العتبة ومدة استمراره.

وأضاف أن تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية أصبح حتميا، مشددا على ضرورة أن يكون هذا التجاوز «أقل ما يمكن ولأقصر فترة ممكنة»، والعمل على إعادة درجات الحرارة إلى ما دون هذا المستوى في أسرع وقت ممكن.

وحذر جوتيريش من أن التعهدات المناخية الحالية للدول تضع العالم على مسار يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 2.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي، واصفا هذا المسار بأنه «وصفة لكارثة».

ودعا إلى تسريع التحول العادل والمنصف بعيدا عن الوقود الأحفوري، مؤكدا ضرورة أن يتزامن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة مع خفض إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه.

وقال إن الوقود الأحفوري هو المحرك لأزمة المناخ، وإنه لا يوجد مسار موثوق لتحقيق مناخ آمن دون الابتعاد عن مصادر الطاقة هذه.

وحث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتمويل العمل المناخي وتسريع خفض الانبعاثات، داعيا الاقتصادات الناشئة، ومن بينها الصين، إلى تسريع تحولها من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة تقديم مزيد من الدعم للدول النامية، ولا سيما الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لمساعدتها على التكيف مع آثاره والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عنه.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تخفيضات فورية

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