تفاؤل أمريكي بإبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع كندا والمكسيك

قال وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت”، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستتمكن من التوصل إلى اتفاقات تجارية مع كل من المكسيك وكندا؛ وذلك بعد يوم من تهديد الرئيس دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على المكسيك، بسبب قافلة مهاجرين متجهة نحو الحدود الأمريكية.

وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "أنا متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاقات تجارية مع كندا والمكسيك".

ولم يقدم وزير الخزانة مزيدا من التفاصيل، كما لم يشر إلى تحذير ترامب للمكسي، أمس الخميس، الذي هدد فيه بمضاعفة الرسوم الجمركية؛ إذا لم توقف أكثر من 1000 مهاجر يسيرون شمالا باتجاه الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التهديد في وقت تشهد فيه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مرحلة حساسة؛ بعدما قرر ترامب في يوليو عدم تمديد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي سياق منفصل، من المقرر أن يجتمع قادة من مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ، في مدينة شنتشن الصينية، الأسبوع المقبل؛ للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وكانت قضية أمن الحدود والهجرة من بين العوامل التي أسهمت في فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024، في ظل قلق شريحة من الناخبين الأمريكيين حيال تدفق المهاجرين عبر الحدود.

ومنذ ذلك الحين، سلط ترامب الضوء على بعض قوافل المهاجرين، لكنه قال خلال الأشهر الأخيرة إن القضية فقدت جانبا من زخمها السياسي بالنسبة له وللحزب الجمهوري.