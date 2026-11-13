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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقرت أسعار الذهب في السعودية مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 13-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب في السعودية

وسجل سعر الذهب في المملكة ثباتا بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير، بالتوازي مع مواعيد الراحة الأسبوعية في السعودية.

أسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث في سعر جرام الذهب 409 ريالات.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 468 ريالا للشراء و 463.5 ريال للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 429 ريالا  للشراء و 424.75 ريال للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 409.5 ريال للشراء و 405.5 ريال للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 351 ريالا للشراء و 347.5 ريال للبيع.

اسعار السبائك الذهب

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 3277 ريالا  للشراء و 3244 ريالا للبيع.

سعر  تولة الذهب عيار 24

بلغ سعر تولة الذهب عيار 24 نحو  5460 ريالا للشراء و 5405 ريالات للبيع.

سعر  تولة الذهب عيار 22

وصل سعر تولة الذهب عيار 22 نحو  5005 ريالات للشراء و 4955 ريالا للبيع.

الذهب يتراجع مع ترقب استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع رهانات خفضها

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب 14.559 ريالا للشراء و 14.413 ريالا للبيع.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار 3882 دولارا.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب في الصاغة سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار السعودية سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

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