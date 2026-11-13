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الأرصاد: طقس السبت معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس غدا.. أجواء خريفية بأغلب الأنحاء يصاحبها أمطار بعدة مناطق

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدٍ السبت 14 نوفمبر 2026، حيث يستمر الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا في مصر 

ويسود الطقس غدا، أجواء خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن التحذير الأبرز يتمثل في ظهور شبورة مائية كثيفة أحياناً خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحاً، والتي تؤثر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وتهيب الجهات المعنية بالسائقين توخي الحيطة والحذر.

أمطار تضرب عدة محافظات

كما تشير الخريطة الجوية إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق. 

ويصاحب ذلك نشاط للرياح أحياناً تتراوح سرعتها بين 30 إلى 35 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة غدا في مصر

وحول درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 - 27 | الصغرى 16 - 17

السواحل الشمالية: العظمى 25 - 26 | الصغرى 15 - 16

شمال الصعيد: العظمى 27 - 28 | الصغرى 13 - 14

جنوب الصعيد: العظمى 31 - 33 | الصغرى 16 - 17

وتدعو الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة التحديثات المستمرة الصادرة عنها.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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