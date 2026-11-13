حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بجلطات الدم في سن الشباب ويفجر مفاجأة بشأن العلاج

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإصابة بجلطات الدم لا تقتصر على كبار السن، إذ يمكن أن تحدث لدى الشباب أيضًا، موضحًا أن التجلط قد ينتج عن ثلاثة أسباب رئيسية، هي وجود خلل في مكونات الدم، أو اتباع نمط حياة غير صحي، أو تناول بعض الأدوية.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن الجسم يمتلك آلية طبيعية لحمايته من النزيف عند التعرض للجروح، تبدأ بانقباض الأوعية الدموية لتقليل تدفق الدم، ثم تجمع الصفائح الدموية في موضع الإصابة، وصولًا إلى تكوين جلطة تسد مكان الجرح وتمنع استمرار النزيف.

وأشار إلى أن عملية التجلط تعتمد على 12 عاملًا حيويًا، وقد يحدث خلل يؤدي إلى تنشيط أحد هذه العوامل دون وجود إصابة أو جرح، ما يتسبب في تكوين جلطات بصورة تلقائية وغير مبررة.

ونصح موافي الشباب الذين يعانون من التجلطات بضرورة التوجه إلى طبيب متخصص في أمراض الدم لتحديد السبب بدقة واختيار العلاج المناسب، مطمئنًا إلى أن حالات التجلط قابلة للعلاج، ولا تستدعي الاستسلام للخوف والقلق.

