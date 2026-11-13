شهامة وجدعنة.. أهالي المنوفية يخصصون سكناً مجانياً لمرافقي مرضى مستشفى زاوية الناعورة

ضرب أهالي قرية زاوية الناعورة، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أروع الأمثلة في إغاثة الملهوف وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وذلك بتخصيص سكن مجاني متكامل الخدمات لاستضافة أهالي ومرافقي مرضى مستشفى زاوية الناعورة المركزي القادمين من مختلف أنحاء المحافظة والقرى المجاورة.

​جاءت هذه المبادرة المجتمعية استجابةً سريعة لمعاناة مرافقي المرضى، الذين يضطرون للانتظار لساعات طويلة في حديقة المستشفى أو في العراء، في ظل تقلبات الطقس وبرودة الشتاء وهطول الأمطار، وعدم توفر مكان مناسب يأويهم ويحفظ كرامتهم أثناء متابعة الحالات الصحية لذويهم.

​وحرص القائمون على المبادرة على اختيار موقع يسهل الوصول إليه، حيث يقع السكن مقابل بوابة المستشفى مباشرة ليكون المرافقون على بُعد خطوات قليلة من ذويهم حال استدعائهم في أي وقت.

​السكن مجاني بالكامل يُقدم دون أي مقابل مادي أو شروط، ابتغاء مرضاة الله، ومجهز لاستقبال واستضافة أكثر من عائلة في آنٍ واحد مع مراعاة الخصوصية، ​كما انه مزود بكافة المرافق والخدمات الأساسية التي تضمن للضيوف الراحة والدفء والطمأنينة.

​ولاقت هذه الخطوة إشادة واسعة وترحيباً كبيراً من أهالي المحافظة والمترددين على المستشفى، وسط دعوات بأن تعم هذه التجربة الإنسانية كافة القرى والمراكز المحيطة بالمستشفيات الكبرى، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.