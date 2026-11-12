الجريدة الرسمية تنشر قرار هام بشأن جمعية الرابطة العامة للتعليم الابتدائى بالمنوفية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التضامن الاجتماعى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى الإدارة العامة للقيد والتصاريح بقيد جمعية الرابطة العامة للتعليم الابتدائى بالمنوفية رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية

ونصت ( المادة الأولى ) من القرار على قيد جمعية الرابطة العامة للتعليم الابتدائى بالمنوفية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (21121027000010) . مجالات عمل الجمعية : المساعدات الاجتماعية . الخدمات الثقافية والعلمية والدينية نطاق العمل الجغرافى للجمعية : (جمعية محلية) . السنة المالية : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام . حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى لــ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) .

كما نصت ( المادة الثانية ) من القرار على أن تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر . رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى