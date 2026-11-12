قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تطالب بالتحقيق في عرقلة المساعدات الإنسانية بتعز
في ختام موسمه الثالث.. «معهد الغمري الأزهري» يستضيف الجولة الأخيرة من مشروع «بستان الإبداع للطفل».. صور
الجامعة العربية تطالب برفع قيود الحوثيين على المساعدات الإنسانية إلى تعز
جيش الاحتلال يزعم مهاجمة قائد لواء خانيونس في مجمع ناصر الطبي
طفل في التاسعة بين المصابين.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بطما سوهاج
«الأعلى للآباء والمعلمين»: «عبداللطيف» أكثر الوزراء جُرأة في المُطالبة بحقوق المدرسين والأخصائيين
1500 جنيه هدية للعاملين في التأمين الصحي.. تفاصيل المكافأة وموقف المتعاقدين
بوادر انشقاق.. كاتس ردا على آيزنكوت: لسنا بحاجة لموافقة المعارضة لمواصلة عملياتنا
بشاشة خلفية وكاميرا 200 ميجابكسل .. «هونر» تستعد لإطلاق سلسلة Honor 700
ثروات الدولة خلف الأبواب المغلقة .. طلب إحاطة بالبرلمان لوقف إهدار الأصول الحكومية
وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يفتتحان وحدة الحروق المتخصصة بمستشفى السلام
فرنسا تتوعّد إيران لهذا السبب .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إسقاط الجنسية المصرية عن طارق حبيب لتجنسه بجنسية أجنبية بدون إذن

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2026، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، من مواليد محافظة البحيرة بتاريخ 29 سبتمبر 1994، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

تفاصيل قرار إسقاط الجنسية المصرية

ونصت المادة الأولى من القرار على إسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، من مواليد محافظة البحيرة بتاريخ 29 سبتمبر 1994، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 21 جمادى الأولى سنة 1448 هجرية، الموافق الأول من نوفمبر 2026، ووقعه الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

الجريدة الرسمية الجنسية المصرية إسقاط الجنسية المصرية مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟

حسام حسن

هل تعمد محمد صلاح استفزاز حسام حسن؟ أحمد بلال يوضح

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

ترشيحاتنا

تقصف الشعر

زهقتي من الشعر المقصف.. 5 أسس لعلاج التلف والتساقط

ألم الاذن

طرق طبيعية لعلاج الأم الأذن.. وهذه علامات الخطر

تنظيف المرتبة

عشان ماتتبهدلش.. 6 خطوات منزلية لإزالة البقع من المراتب والتخلص من الرائحة الكريهة

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد