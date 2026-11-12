إسقاط الجنسية المصرية عن طارق حبيب لتجنسه بجنسية أجنبية بدون إذن

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2026، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، من مواليد محافظة البحيرة بتاريخ 29 سبتمبر 1994، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

تفاصيل قرار إسقاط الجنسية المصرية

ونصت المادة الأولى من القرار على إسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، من مواليد محافظة البحيرة بتاريخ 29 سبتمبر 1994، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 21 جمادى الأولى سنة 1448 هجرية، الموافق الأول من نوفمبر 2026، ووقعه الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.