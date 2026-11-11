"ألفابت" تستهدف جمع 3 مليارات دولار من أول إصدار لسندات بعملتي هونج كونج وسنغافورة

تعتزم شركة "ألفابت"، الشركة الأم لجوجل، جمع ما يعادل نحو 3 مليارات دولار من خلال إصدار سندات مقومة بدولاري هونج كونج وسنغافورة، في أول عملية من نوعها للشركة في السوقين، مستهدفة اختبار شهية المستثمرين الآسيويين بعد موجة تراجع الأسواق العالمية بفعل عمليات بيع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال مصدران مطلعان - بحسب شبكة "بلومبرج" - إن الشركة تتوقع جمع ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار، مع دراسة إصدار سندات بقيمة لا تقل عن 8 مليارات دولار هونج كونج؛ بما يعادل مليار دولار أمريكي، و1.5 مليار دولار سنغافوري، بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أحد المصدرين أن الحجم النهائي للإصدار وتوقيته وتسعيره لم تُحدد بعد، فيما يُتوقع إطلاق العملية في وقت مبكر من الخميس المقبل، على أن تبدأ مرحلة تلقي طلبات الاكتتاب وتحديد الأسعار خلال ساعات التداول الآسيوية، مع تسوية السندات في 19 نوفمبر الجاري.

ووفقاً لنشرة شروط الإصدار، عينت "ألفابت" بنكي إتش إس بي سي وجيه بي مورجان منسقين عالميين مشتركين للعملية، ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني Aa2 من وكالة موديز وAA+ من وكالة ستاندرد آند بورز.

ويتضمن إصدار سندات هونج كونج آجال استحقاق تبلغ عامين وخمسة أعوام و10 أعوام، بينما يشمل إصدار سنغافورة آجالاً تمتد لعامين وخمسة أعوام و10 أعوام و30 عاماً.

تأتي الخطوة في إطار زيادة ألفابت للاقتراض لتمويل توسعاتها في مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ أظهرت إفصاحات الشركة أنها أصدرت سندات مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 45 مليار دولار، وأخرى بعملات أجنبية بقيمة 35.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي، لأغراض عامة للشركة.

وكانت ألفابت قد جمعت - الأسبوع الماضي - 6 مليارات يورو؛ بما يعادل 6.7 مليار دولار، من خلال إصدار سندات مقومة باليورو، كما طرحت سندات بالدولار الأمريكي بقيمة 25 مليار دولار في أغسطس الماضي، وأخرى بالدولار الأسترالي بقيمة 5.5 مليار دولار، بما يعادل 3.8 مليار دولار.

وتزايد توجه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أسواق الدين لتمويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي، إذ أتمت شركة ميتا الأسبوع الماضي إصدار سندات أمريكية بقيمة 15 مليار دولار، فيما طرحت شركة أوراكل سندات بقيمة 10 مليارات دولار.