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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

سعر الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم
علياء فوزى

استهل الذهب تداولاته المسائية الأربعاء في السوق المحلية بانخفاض بقيمة 15 جنيها في الجرام الواحد، إذ سجل عيار 21 الآن 6140 جنيها مقابل 6155 جنيها للبيع بالتعاملات الصباحية اليوم.

ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة من الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري متأثرا بحركة الأونصة عالميا وكذلك تذبذب سعر الدولار في البنوك المصرية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات محلات الصاغة.

أسعار الأعيرة الذهبية في مصر اليوم الأربعاء 11-11-2026

بلع سعر الذهب عيار 24 أعلى الأعيرة نقاءً نحو 7015  جنيهاً للبيع، مقابل 6970  جنيهاً للشراء.

 سعر الذهب عيار 21 

سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي  6140 جنيهاً للبيع و6100 جنيهاً للشراء، وهو العيار المفضل لدى المقبلين على شراء الذهب في مصر، سواء للزينة أو الادخار.

 سعر الذهب عيار 18اليوم 

ووصل سعر الذهب عيار 18لنحو 5265 جنيهاً للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 5230 جنيهاً.

 سعر الذهب عيار 14 اليوم 

فيما استقر سعر الذهب عيار 14عند 4095 جنيهاً للبيع و4065 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء

سجّل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات) نحو 49120 جنيه للبيع، مقابل 48800 جنيه للشراء، ويُقبل عليه كثيرون كوسيلة للادخار وحفظ القيمة.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر الأونصة محليا نحو 218260 جنيهاً للبيع و216865 جنيه للشراء.

سعر الأوقية في البورصة العالمية 

وعالمياً، بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 4029.5  دولاراً. 

سعر دولار الصاغة والبنوك

ارتبطت أسعار الذهب محلياً بسعر الدولار، إذ بلغ دولار الصاغة 54.17 جنيه، مقابل 53.54 جنيه في البنوك.

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