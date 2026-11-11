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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه فجوة تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً

الاقتصادات النامية
الاقتصادات النامية
أ ش أ


حذر البنك الدولي من أن الاقتصادات النامية تواجه فجوة في فرص العمل تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال السنوات الـ15 المقبلة، مع دخول جيل جديد من الشباب إلى سوق العمل، في وقت تعاني فيه هذه الدول محدودية الموارد اللازمة لمواجهة هذا التحدي.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا - خلال قمة تمويل المناخ المنعقدة اليوم /الأربعاء/ في مدينة أنطاليا التركية - إن نحو 1.2 مليار شخص في الاقتصادات الناشئة سيبلغون سن 18 عاماً خلال الفترة المقبلة، بينما لا يُتوقع أن توفر هذه الدول سوى نحو 400 مليون وظيفة جديدة.

وأوضح بانجا أن هذه الفجوة ستكون لها تداعيات عميقة على معدلات الفقر والازدهار والهجرة والاستقرار، مشيراً إلى أن ارتفاع مستويات الديون والصراعات والتحديات المرتبطة بمرونة البنية التحتية والكوارث الطبيعية، يفرض قيوداً متزايدة على الموارد المتاحة أمام الدول النامية لتحقيق أهدافها التنموية.

وأضاف أن مجموعة البنك الدولي نجحت خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي في حشد تمويلات بقيمة إجمالية بلغت 230 مليار دولار لصالح الدول النامية، منها 112 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة، بزيادة ثلاثة أمثال مقارنة بالسنة المالية 2022.

وأشار إلى أن معدلات تعبئة التمويل سجلت ارتفاعاً في البلدان منخفضة الشريحة الدنيا من الدخل والبلدان متوسطة الدخل، بينما ظلت تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان منخفضة الدخل دون تغيير، مؤكداً أن الوصول إلى الأسواق الأكثر فقراً لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً، ويعزز أهمية توفير الموارد العامة لدعم هذه الدول.

وشدد بانجا على حاجة الاقتصادات الناشئة إلى تبني نماذج تنموية أكثر قدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ، بما يشمل حماية السواحل والمحاصيل الزراعية وتطوير بنية تحتية قادرة على تحمل الظروف الجوية القاسية.

وأوضح أن البنك الدولي يعمل على تعزيز ما وصفه بالتنمية الذكية، من خلال دمج المرونة المادية والقوة المؤسسية في المشروعات التنموية منذ مراحلها الأولى، مشيراً إلى أن إنشاء طرق مقاومة للفيضانات يضمن استمرار حركة التجارة دون الحاجة إلى إعادة بنائها، كما أن عزل المدارس حرارياً يساعد على استمرار تعليم الأطفال خلال موجات الحرارة الشديدة.

البنك الدولي الاقتصادات النامية فرص العمل

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