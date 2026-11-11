الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر

نشر النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، صورا على حسابه بموقع "إنستجرام" من التدريب الأول له مع الفراعنة تحت قيادة المدير الفني الجديد علي ماهر، ظهر خلالها بابتسامة كبيرة وحماس واضح، في رسالة طمأنة للجماهير قبل مواجهتي مالاوي.

ووصل صلاح إلى معسكر المنتخب صباح أمس الثلاثاء، وكان في استقباله علي ماهر، في أول لقاء يجمع بينهما منذ تولي ماهر قيادة المنتخب خلفا لحسام حسن، حيث تبادل الثنائي التحية والأحاديث الودية وسط أجواء ترحيبية.

وخاض منتخب مصر مرانه الأول مساء الثلاثاء باكتمال الصفوف، بعد انضمام المحترفين، وعلى رأسهم صلاح، وعمر مرموش، وحمزة عبد الكريم، وإبراهيم عادل، وهيثم حسن، استعدادا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مباراة الذهاب أمام مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي، قبل أن يحل ضيفا على منافسه يوم الثلاثاء 17 نوفمبر في مباراة الإياب.

وكان علي ماهر قد أعلن قائمته الأولى لمنتخب مصر، وضمت 26 لاعبا، شهدت عودة الحارس محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه، واستدعاء المهاجم محمود ممدوح للمرة الأولى، فيما غاب إمام عاشور لعدم مشاركته مع ناديه.

ويأتي انضمام صلاح للمنتخب بعد تألقه اللافت مع فريقه طرابزون سبور التركي، حيث سجل 9 أهداف حتى الآن، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري التركي.