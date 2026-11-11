رسميا.. محمد صلاح يتفوق على ليونيل ميسي في تصنيف أفضل 50 لاعبا خارج الدوريات الأوروبية الكبرى

واصل النجم المصري محمد صلاح حضوره في التصنيفات العالمية، بعدما احتل المركز الخامس في قائمة أفضل 50 لاعبًا نشطًا خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفقًا لأحدث تصنيف صادر عن منصة «FootballRanked» العالمية، متفوقًا على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وحصل محمد صلاح على 1764 نقطة في تصنيف «إيلو» (Elo)، ليحتل المركز الخامس عالميًا، بينما جاء ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، في المركز السادس برصيد 1754 نقطة، بفارق 10 نقاط لصالح قائد منتخب مصر.

وشهدت قمة التصنيف منافسة قوية، بعدما احتل المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم القادسية السعودي، المركز الأول برصيد 1791 نقطة، وجاء النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي التركي، في المركز الثاني برصيد 1790 نقطة.

الدوري البرتغالي والسعودي الأكثر تمثيلًا

وعلى مستوى الدوريات، تصدر الدوري البرتغالي قائمة الأكثر تمثيلًا بوجود 11 لاعبًا، بينما جاء الدوري السعودي في المركز الثاني بـ10 لاعبين.

كما كشفت القائمة عن تنوع جغرافي لافت، بوجود 38 لاعبًا من أوروبا، و10 لاعبين من آسيا، ولاعبين اثنين من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف».

ويعتمد تصنيف «إيلو» على نظام حسابي لتقييم القوة والمستوى، يأخذ في الاعتبار نتائج اللاعبين وقوة المنافسين، مع تحديث النقاط بصورة دورية.

وبهذا الترتيب، ينجح محمد صلاح في التقدم على ليونيل ميسي في أحد التصنيفات الإحصائية العالمية، ليواصل النجم المصري حضوره بين أبرز نجوم كرة القدم النشطين خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.