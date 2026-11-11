القبض على سائق سيارة نقل صدم حاجز مزلقان سكة حديد بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة "ربع نقل" لقيامه بالسير برعونة والإصطدام بحاجز مزلقان السكة الحديد بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الأقصر معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الربع نقل الظاهرة بالمنشور"سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 5/ الجارى.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





