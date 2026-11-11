في أقل من 24 ساعة.. ضبط المتهمين في واقعة اقتحام شقة صحفي بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في واقعة اقتحام شقة صحفي بمدينة السادس من أكتوبر.

ولم تتوقف الواقعة عند حدود الاقتحام والتعدي على حرمة المسكن، بل امتدت إلى الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 18 ألف جنيه، إلى جانب تفريغ خزانة الملابس والعبث بمحتويات حقائب المستندات والأوراق الخاصة، وسرقة بعضها تخص إحدى القضايا، في مشهد يثير تساؤلات حول الهدف الحقيقي من وراء هذا الاقتحام، وما إذا كانت السرقة هي الغاية الوحيدة أم أن هناك رسائل أخرى تقف وراء هذا الاعتداء.

ومن جانبه، حرر الصحفي محضرًا رسميًا بالواقعة حمل رقم 7466 لسنة 2026 جنح أكتوبر، وأرفق به ذاكرة إلكترونية «فلاشة» تتضمن تسجيلات مصورة ومقاطع فيديو توثق لحظة دخول المقتحمين إلى العقار، فضلًا عن تقديم معلومات وبيانات تتعلق بشهود يمكن الاستعانة بهم في كشف تفاصيل الواقعة.