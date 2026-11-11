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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أول سايس يعمل بالذكاء الاصطناعي.. وعصابات تستهدف سرقة سيارات تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

 

عودة أسطورة التسعينيات.. تويوتا تعيد "سيليكا" للحياة وتجهزها لبطولة العالم للراليات!

حسمت شركة تويوتا اليابانية الشائعات الممتدة معلنة رسمًا عن عودة اسمها الأيقوني "سيليكا" (Celica) إلى خطوط الإنتاج والمنافسات الميدانية لعام 2027. الشركة أكدت مشاركة السيارة في بطولة العالم للراليات (WRC) عبر طراز "GR Celica Rally1" جنبًا إلى جنب مع "GR Yaris Rally1"، مع الإعلان عن تطوير نسخة تجارية مخصصة للطرقات تحمل الدفع الكلي لتخاطب عشاق السيارات الرياضية خفيفة الوزن.

لتهريبها إلى أفريقيا.. عصابة فيلادلفيا تستهدف سرقة أحدث سيارات تويوتا SUV!

كشف مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية بنسيلفانيا عن تفاصيل تفكيك شبكة إجرامية منظمة في فيلادلفيا تستهدف سرقة أحدث طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV). التحقيقات أوضحت تركيز العصابة على طرازات "تويوتا لاند كروزر" و"تويوتا 4Runner" الحديثة لإعادة شحنها وتهريبها سريًّا عبر الموانئ للبيع في الأسواق الأفريقية. 

تجهيزات الطرق الوعرة.. ميتسوبيشي تطلق حزمة إضافات قوية لطراز "باجيرو"

تستعد شركة ميتسوبيشي لإطلاق طرازها الرياضي متعدد الاستخدامات الأيقوني "باجيرو" في الأسواق الاسترالية بحلول شهر ديسمبر 2026. الإطلاق سيترافق مع إتاحة حزمة واسعة من الملحقات والتجهيزات الميكانيكية والوقائية المخصصة لرحلات الاستكشاف والتضاريس القاسية لرفع مستويات الحماية والأداء الميداني. 

 

تحول مستوحى من الثمانينيات.. مشروع أسترالي يحول ألفا روميو لسيارة خارقة!

نجح مشروع تعديل أسترالي طموح يُدعى "جيوكاتولو جروب B" في إعادة إحياء فكرة طراز "سبرينت 6C" الكلاسيكي من ألفا روميو عبر زرع محرك "هولدن V8" وتجهيزها بنظام فرامل "بريمبو" ومقاعد "ريكارو". السيارة الخارقة تحقق تسارعًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.4 ثوانٍ، وتقدر قيمتها التجميعية الحالية بنحو 550.000 دولار أسترالي.

تكنولوجيا الاصطفاف الذاتي.. أول "سايس" يعمل بالذكاء الاصطناعي لركن السيارات!

شهدت تكنولوجيا أنظمة السيارات تقديم روبوت اصطفاف ذكي ("سايس" رقمي) يعمل بالكامل عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي والمستوحى في تصميمه الهيكلي والتفاعلي من الشخصيات الكرتونية. النظام المبتكر يتولى نقل المركبة وتوجيهها داخل الجراجات المزدحمة ودعم أساطيل اصطفاف السيارات دون تدخل بشري لرفع مستويات الأمان وتقليل زمن البحث عن المساحات. 

أخبار السيارات 2026 تويوتا سيليكا سرقة تويوتا لاندكروزر ميتسوبيشي باجيرو 2026 سايس الذكاء الاصطناعي

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