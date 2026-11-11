ميتسوبيشي باجيرو تستعد للطرق الوعرة بإضافات قوية

تستعد شركة «ميتسوبيشي» لإطلاق طرازها الرياضي متعدد الاستخدامات الأيقوني «باجيرو» في الأسواق الأسترالية بحلول شهر ديسمبر 2026، مع الكشف المبكر عن حزمة واسعة تضمن 20 عنصرًا من الملحقات والتجهيزات الأصلية المعززة ميكانيكيًا وهيكليًا لاستكشاف المناطق الوعرة (Outback).

وتتميز هذه التجهيزات بتصميمها وتطويرها بالتعاون المباشر مع المهندسين الأستراليين للتكيّف مع ظروف القيادة الشديدة والتضاريس القاسية.

التخطيط المسبق والدمج الرقمي لمنظومات التعديل

بدأ برنامج تطوير الملحقات الرسمية لـ «باجيرو» في وقت مبكر يعود إلى بداية عام 2022، أي قبل أربعة أعوام كاملة من الكشف الرسمي عن السيارة في سبتمبر 2026.

وجاء ذلك عبر منح الفريق الهندسي الأسترالي وصولًا مبكرًا للبيانات الرقمية ثنائية وثلاثية الأبعاد (CAD Data) الخاصة بالمُجسم.

وساهم هذا التعاون الهندسي المسبق – والذي تضمن زيارات ميدانية لمركز أبحاث وتطوير الشركة بمدينة «أوكازاكي» اليابانية – في تجهيز خطوط تجميع المركبة بنقاط تثبيت ميكانيكية مدمجة وتمديدات كهربائية مسبقة، لتسهيل تركيب المصدات الحديدية والوصلات الكهربائية ومعدات السحب دون التأثير على السلامة.

حزمة الملحقات الفنية والأنظمة المعتمدة

تتضمن قائمة الملحقات المخصصة صدامات حماية فولاذية أمامية (Bullbars) معتمدة ميكانيكيًّا ومصممة لعدم التعارض مع عمل حساسات أنظمة السلامة والأمان النشطة، بالإضافة إلى قضبان حماية جانبية (Side Protection) وواقيات لحماية غطاء المحرك والمصابيح الأمامية.

وتضم الملحقات أيضًا وصلات قطِر مخصصة مع ضفيرة كهربائية للفرامل، ووحدة تثبيت أجهزة السحب (Winch Cradle) المخصصة لحالات التعثر الشديد.

وتكتمل التجهيزات الميدانية بمصابيح إضاءة ليد إضافية فائقة القوة (LED Light Bars)، وقضبان تحميل عريضة على السقف (Roof Racks)، وأنبوب سحب الهواء المرتفع (Snorkel) لغوض المعابر المائية.