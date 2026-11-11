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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جهد لا يتوقف.. اللجنة المصرية تتحرك للحد من مخاطر المباني المتهالكة بغزة

غزة
غزة
البهى عمرو

حذر يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" بقطاع غزة، من المخاطر المتزايدة للمباني الآيلة للسقوط في قطاع غزة، والتي تهدد حياة النازحين والعائدين إلى منازلهم المتضررة، في ظل ضيق المساحات المتاحة للنزوح وعدم وجود بدائل سكنية آمنة، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال الفلسطينية تقدر عدد هذه المباني بنحو 3 آلاف منزل.

وأوضح أبو كويك أن الوزارة قد تضطر إلى إخلاء السكان من هذه المباني حفاظاً على أرواحهم، رغم صعوبة توفير أماكن بديلة، خصوصاً مع تعرض مخيمات النزوح للغرق جراء الأمطار الأخيرة.

وأشار إلى أن اللجنة المصرية، بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة، تعمل على إزالة المخاطر المحيطة بالعائلات، باستخدام الآليات الثقيلة والحفارات والجرافات التي أدخلتها خلال فترة الهدنة، بهدف إزالة الأجزاء الخطرة وتأمين ما يمكن من المساكن.

غزة القاهرة الإخبارية قطاع غزة وزارة الأشغال الفلسطينية

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