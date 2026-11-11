قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري تعامل مع التداعيات الجيوسياسية وحقق نموا بلغ 5.1%
إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل
حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن
10 نصائح للاستعداد لفصل الشتاء وتحذر من شائعات تطعيم الحصبة
كل 45 ثانية مستثمر جديد.. الحكومة تستعرض طفرة البورصة المصرية خلال 2026
وفاة عامل مصري وإصابة 4 آخرين إثر حريق بمجمع غاز في ليبيا
8 صور ترصد لقاء وزير التعليم بالفائزين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»
خلال لقاءهم بوزير التعليم.. المعلمون يشيدون بقرارات تحسين أوضاعهم المالية والمهنية
وزير التعليم:نستعين بأفضل التجارب الدولية في تطوير المناهج ونستفيد من خبرات الدول المتقدمة
عبد اللطيف: أصدرنا قرارات تطوير منظومة التعليم بعد اجتماعات مع المعلمين ومديري المدارس
"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية الكثيفة وانخفاض الحرارة غدًا .. والصغرى بالقاهرة 14 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يلتقي لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

حرص محمد صلاح، قائد منتخب مصر ، على عقد جلسة مع منتخبنا الوطني، مواليد 2007، دار خلالها حديث من القلب، وعن أبرز نصائحه للاعبين في مشوارهم الدولي.

وكان وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، وجهازه المعاون، قد استقبلوا قائد المنتخب، والذي حرص على لقاء اللاعبين.

ومن جانبه، وجه رياض واللاعبين، الشكر لمحمد صلاح على هذه اللفتة الجميلة، والتي سيكون لها أثر كبير في مشوارهم المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر ضد مالاوي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة علي ماهر، في ظهوره الأول مع المنتخب، لبدء معسكره المقبل خلال شهر نوفمبر الجاري؛ استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.
بينما تنطلق مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مالاوي، 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح منتخب مصر اتحاد الكرة منتخب الشباب مصر ضد مالاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

بعد تهديدات إيرانية باغتياله .. وزير الخزانة الأمريكي يُغادر منزله إلى قاعدة عسكرية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

افشة

أحمد خير: «أفشة» عرض مساعدتي في الانتقال للدوري الممتاز ورفضت

ترشيحاتنا

ايطاليا

إيطاليا تحت اختبار التطوّر مجدداً وفرنسا زيدان لتأهل بلا مشاكل

عيد الناصر زيدان

صحيفة جنوب إفريقية تكشف مفاوضات صن داونز مع حسام حسن

ابراهيم عادل

خاص| تطورات ملف انضمام إبراهيم عادل للأهلي

بالصور

لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

رجيم حجم الحصص.. اخسري وزنك دون حرمان أو حساب السعرات

رجيم
رجيم
رجيم

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد