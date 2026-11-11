محمد صلاح يلتقي لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب

حرص محمد صلاح، قائد منتخب مصر ، على عقد جلسة مع منتخبنا الوطني، مواليد 2007، دار خلالها حديث من القلب، وعن أبرز نصائحه للاعبين في مشوارهم الدولي.

وكان وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، وجهازه المعاون، قد استقبلوا قائد المنتخب، والذي حرص على لقاء اللاعبين.

ومن جانبه، وجه رياض واللاعبين، الشكر لمحمد صلاح على هذه اللفتة الجميلة، والتي سيكون لها أثر كبير في مشوارهم المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر ضد مالاوي

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة علي ماهر، في ظهوره الأول مع المنتخب، لبدء معسكره المقبل خلال شهر نوفمبر الجاري؛ استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تنطلق مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مالاوي، 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.