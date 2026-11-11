أفضل 10 أندية في أفريقيا.. الأهلي الخامس والرجاء العاشر وغياب الزمالك عن القائمة

شهدت قائمة أفضل 10 أندية في قارة أفريقيا هذا الأسبوع تواجد عدد من الاندية المصرية حيث يحتل فريقا الأهلي وبيراميدز مراكز متقدمه وفق التصنيف الصادر عن موقع «Africa Soccer Zone» المتخصص في أخبار وإحصائيات كرة القدم الأفريقية

ويتصدر نادي سيمبا التنزاني تصنيف أفضل الأندية الأفريقية للأسبوع الثالث على التوالي بينكا احتفظ بيراميدز بالمركز الثاني



وتقدم الأهلي 3 مراكز في تصنيف أندية أفريقيا

ليحتل المركز الخامس بدلًا من المركز الثامن في قائمة الأسبوع الماضي



وشهد التصنيف صعود أهلي طرابلس الليبي بقيادة المدرب المصري حسام البدري، إلى المركز الثالث

بينما احتل الرجاء المغربي المركز العاشر

ويغيب الزمالك عن القائمة