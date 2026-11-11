أوهمه بقدرته على التصالح في القضايا.. سقوط نصاب سرق أموال شخص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه بأسلوب انتحال الصفة.





بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد صاحب الحساب، مقيم بمحافظة سوهاج،

وبسؤاله، أقر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه بأسلوب "انتحال الصفة"، والزعم بقدرته على التصالح فى القضايا وتقديم الخدمات الحكومية، والتحصل منه على مبالغ مالية دون الوفاء بذلك.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وضبط بحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









