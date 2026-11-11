استجابة لمواطن.. رفع كفاءة منظومتي النظافة والأمن بمستشفى ساقلتة المركزي بسوهاج

أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، يرافقه السيد كمال سليمان، نائب المحافظ، جولة تفقدية بمستشفى ساقلتة المركزي، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين.

وخلال الجولة، استوقف أحد المواطنين محافظ سوهاج.

ووجه رسالة أشاد فيها بجهود الدولة في إنشاء وتجهيز هذا الصرح الطبي العملاق، ومناشدًا المحافظ بالتدخل لإسناد أعمال النظافة إلى شركة متخصصة وقادرة على الحفاظ على كفاءة المستشفى وإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق، لضمان استدامة جودتها وعدم تدهور حالتها بمرور الوقت.

محافظة سوهاج

ومن جانبه، ثمّن اللواء طارق راشد حرص المواطن على المال العام ومشاركته الإيجابية، مؤكدًا صحة مطلبه وضرورة الارتقاء الفوري بمنظومتي النظافة والأمن داخل مستشفى ساقلتة المركزي وجميع مستشفيات المحافظة.

وأوضح المحافظ أن مستوى النظافة والانضباط يمثلان ركيزة أساسية لقياس رضا المواطنين وتقديرهم لما تبذله الدولة من جهود، مشددًا في الوقت ذاته على الدور الحيوي لأمن المستشفيات في تنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير المناخ الآمن والملائم للأطقم الطبية لأداء رسالتهم الإنسانية دون أي ضغوط أو معوقات.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المديرية تتابع عن كثب ملفي النظافة والأمن بكافة المستشفيات والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة، مؤكدًا أنه يتم تطبيق أقصى درجات الحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي تقصير أو إهمال يتم رصده.