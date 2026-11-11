كنوز سوهاج الأثرية.. من أبيدوس إلى أتريبس والحواويش.. تاريخ عظيم ينتظر مزيدًا من الاكتشافات السياحية

تمتلك محافظة سوهاج ثروة أثرية وتاريخية تمتد لآلاف السنين، تجعلها واحدة من أبرز المحافظات المصرية التي تحتضن شواهد مهمة على الحضارة المصرية القديمة والتاريخ القبطي، بداية من معابد أبيدوس جنوبًا، مرورًا بمدينة أتريبس الأثرية، وصولًا إلى جبانة الحواويش ومعبدي الدير الأبيض والأحمر، إلا أن هذه الكنوز تفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى الاستفادة من هذا الإرث التاريخي في تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة.

أبيدوس.. مدينة التاريخ وأسرار الملوك

تأتي منطقة أبيدوس بمركز البلينا في مقدمة المواقع الأثرية المهمة بالمحافظة، حيث يبرز معبد الملك سيتي الأول، الذي شيده الملك وأكمل زخرفته ابنه رمسيس الثاني ثم حفيده مرنبتاح.

ويتميز المعبد بمقصوراته السبع ونقوشه وألوانه، كما يضم قائمة أبيدوس الشهيرة التي تسجل أسماء عدد كبير من ملوك مصر القديمة، فضلًا عن نقوش أسطورة موت وبعث أوزيريس، ما يمنح الموقع قيمة تاريخية وأثرية كبيرة.

أتريبس.. مدينة أثرية تخفي أسرارًا استثنائية

وفي غرب مدينة سوهاج، تقع منطقة أتريبس الأثرية بنجع الشيخ حمد، على مسافة نحو 7 كيلومترات من المدينة، وتضم معابد ومقابر ومحاجر وكنائس وأديرة وورشًا صناعية، بما يعكس طبيعة المدينة وتطور الحياة بها عبر العصور.

وشهد الموقع اكتشافات أثرية مهمة، من بينها عشرات الآلاف من الشقافات الفخارية المكتوبة بلغات وخطوط مختلفة، والتي تحمل نصوصًا دينية وحسابات وإيصالات ضريبية وتمارين تعليمية، لتقدم صورة عن جوانب متعددة من الحياة اليومية والاقتصادية والدينية في العصور القديمة.

كما شهدت المنطقة اكتشاف واجهة معمارية ضخمة لمعبد من العصر البطلمي، في كشف أثري جديد يضيف إلى أهمية الموقع.

الحواويش.. مقابر تحكي تفاصيل الحياة اليومية

أما جبانة الحواويش بمدينة أخميم، فتضم أكثر من 800 مقبرة تعود إلى عصر الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول، ولا تزال نحو 60 مقبرة تحتفظ بنقوش ومناظر تصور جوانب من الحياة اليومية، مثل الزراعة والصيد والرقص وتقديم القرابين، وهو ما يجعلها مصدرًا مهمًا لدراسة المجتمع المصري القديم.

الدير الأبيض والأحمر.. تاريخ قبطي يستحق الاكتشاف

ولا تقتصر ثروة سوهاج الأثرية على الحضارة الفرعونية، إذ تضم الدير الأبيض الذي أسسه الأنبا شنودة خلال النصف الأول من القرن الخامس الميلادي، ويتميز باستخدام الحجر الجيري الأبيض في بنائه.

كما يبرز الدير الأحمر، الذي يرجع تأسيسه إلى أوائل القرن الرابع الميلادي، ويتميز بكنيسته التاريخية وما تضمه من جداريات ومناظر دينية ذات قيمة فنية وتاريخية.

متحف سوهاج القومي.. ذاكرة الحضارة في مكان واحد

ويكمل متحف سوهاج القومي مشهد الثراء الحضاري للمحافظة، إذ يضم مقتنيات أثرية تسلط الضوء على تاريخ سوهاج ومختلف جوانب الحياة في مصر القديمة، ومن أبرزها تمثال الملك رمسيس الثاني المصنوع من الجرانيت الوردي، وجزء من مقبرة وني حاكم أبيدوس.