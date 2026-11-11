نظر جلسة محاكمة 17 متهمًا بخلية الهيكل الإداري.. اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الهيكل الإداري»، والمقيدة برقم 19783 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول.

تفاصيل أمر الإحالة



ووفقًا لأمر الإحالة، تولى المتهمون من الأول إلى الثالث قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 25 مايو 2023، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وُجه إلى باقي المتهمين اتهام الانضمام للجماعة مع العلم بأغراضها، فيما أُسند إلى المتهم السابع تهمة تمويل الإرهاب من خلال حيازة وتوفير أسلحة للجماعة.