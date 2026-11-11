محافظة الوادي الجديد: جولات مُفاجئة على وحدات الرعاية الصحية بالخارجة لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات

أعلنت محافظة الوادي الجديد تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة على وحدات الرعاية الصحية الأساسية بمركز الخارجة، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفق معايير الجودة والانضباط، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.

وأوضحت المحافظة أن الدكتورة منى فتحي، مدير إدارة الخارجة الصحية، يرافقها فرق الإشراف والمتابعة بالإدارة، أجرت جولات ميدانية مفاجئة على عدد من الوحدات الصحية التابعة للإدارة، للوقوف على مستوى الأداء الفعلي داخل المنشآت والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية.

وتضمنت الجولات متابعة تواجد الأطقم الطبية والإدارية والتزامها بمواعيد العمل الرسمية، وانتظام العمل داخل العيادات، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

كما شملت المرور رصد أي معوقات أو أوجه قصور داخل الوحدات الصحية، والعمل على سرعة التعامل معها، بما يضمن عدم تأثر مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار المتابعة الميدانية والجولات المفاجئة على المنشآت الصحية، بهدف إحكام الرقابة ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الانضباط الإداري والطبي، وضمان حصول المواطنين على خدمات صحية متميزة.