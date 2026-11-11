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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يواجهون «بايدن» في أيرلندا .. ويلاحقونه بهتاف «جو الإبادة»

مظاهرات لطلبة أيرلندا تلاحق جو بايدن لدى زيارته الحرم الجامعي
مظاهرات لطلبة أيرلندا تلاحق جو بايدن لدى زيارته الحرم الجامعي
خاطر عبادة

واجه متظاهرون مؤيدون لفلسطين جو بايدن في دبلن بأيرلندا، وقاموا برمي الحليب باتجاهه وهتفوا "جو الإبادة الجماعية".

وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، زار الرئيس الأمريكي السابق كلية ترينيتي في دبلن يوم الثلاثاء لحضور حفل تكريم ابنه، هانتر بايدن، بجائزة.

"جو الإبادة" و"عار عليك"

تجمّع متظاهرون مؤيدون لفلسطين خارج الجمعية التاريخية للكلية، وألقوا أشياءً وحليباً على بايدن وهتفوا "عار عليك" و"جو الإبادة الجماعية".

فيما تواجد عدد من سيارات وضباط وحدة النظام العام التابعة للشرطة في الموقع، وتم رش شخصين على الأقل برذاذ الفلفل واعتقالهما.

وانضمت جيل بايدن، السيدة الأولى السابقة، إل بايدن في الحفل الذي مُنح فيه ابنهما الميدالية الذهبية للمساهمة المتميزة في الخطاب العام من قبل إحدى جمعيات الجامعة.

وجلس بايدن في الصف الأمامي من القاعة لمشاهدة العرض التقديمي. ودخل القاعة دون سابق إنذار، لكنه قوبل بالتصفيق عندما لُوحظ وجوده، وألقى هانتر بايدن كلمة أمام الحضور، وتأثر عاطفياً وهو يروي قصة إدمانه.

هتافات الطلبة ضد دخول بايدن الحرم الجامعي 

نُظمت الاحتجاجات ردًا على تعامل بايدن مع الحرب في غزة، وكان الرئيس السابق قد تعرض لانتقادات شديدة سابقًا بسبب تقديمه مساعدات عسكرية لإسرائيل، وإعلانه "عدم ثقته" في أرقام عدد الضحايا التي قدمتها وزارة الصحة في غزة.

أظهرت لقطات فيديو من الاحتجاجات طالبًا يصرخ: "لسنا متواطئين في الإبادة الجماعية. جو بايدن ممنوع من دخول الحرم الجامعي".

وقال طالب “بصفتنا جامعة مؤيدة بشدة للقضية الفلسطينية، فإنه من المحرج أن ندعو هذا الرجل إلى حرم جامعتنا. إننا ندين وجوده هنا.”

كما أظهرت لقطات فيديو من الاحتجاجات استخدام الشرطة للهراوات واعتقال المتظاهرين بينما كانت الحشود تهتف "دماء على أيديكم" و"عار عليكم".

كان بايدن برفقة خمس سيارات معتمة وضباط حماية شخصية، وخلال زيارته، التقى الرئيس الأمريكي السابق أيضاً مع ميشيل مارتن، رئيس الوزراء.

جاءت زيارته لدبلن بعد أن أعلن أنه سيقلص جولته الترويجية لكتابه بسبب إصابته بسرطان البروستاتا العدواني.

انسحب الرئيس السابق، البالغ من العمر 83 عاماً، من سلسلة من الظهورات العامة للترويج لمذكراته "وعديني يا أمريكا".

وقال بايدن: "بعض الأيام أفضل من غيرها. لم يوقفني ذلك. لكن في بعض الأحيان يبطئني".

كشف بايدن عن تشخيص إصابته بالسرطان في مايو 2025، وقال إن السرطان قد انتشر إلى عظامه. وشملت علاجاته العلاج الهرموني والإشعاعي، الذي بدأ في خريف العام الماضي.

أُدين هانتر بايدن في الولايات المتحدة بجرائم تتعلق بالأسلحة والتهرب الضريبي في يونيو 2024، لكن والده أصدر عفواً عنه في وقت لاحق من ذلك العام بينما كان لا يزال رئيساً.

وادعى نجل الرئيس السابق لاحقاً أن قرار والده بالعفو عنه "لم يكن جيداً" لإرثه، لكن بايدن الأب، الذي أصر مراراً على أنه لن يعفو عن ابنه ، قال إنه تدخل في النهاية لأنه "تمت محاكمته بشكل انتقائي وغير عادل".

أيرلندا جو بايدن دبلن مظاهرات ضد بايدن في أيرلندا

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