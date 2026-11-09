قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
كهرباء إسماعيلية يقصي وادي دجلة من دور الـ 32 بكأس مصر
وزير المالية: تطوير الموازنة التشاركية لإشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق الحكومي
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026.. جدول الأجور الجديد بعد الزيادة لجميع الدرجات الوظيفية
إنبي: الأهلي لم يطلب التعاقد مع كالوشا | خاص
دار الإفتاء: بعد غد الأربعاء أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1448هـ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

باحثون يطورون فرشاة أسنان تقتل البكتيريا بالكهرباء وتقلل تراكم البلاك| تفاصيل

باحثون يطورون فرشاة أسنان تقتل البكتيريا بالكهرباء وتقلل تراكم البلاك| تفاصيل
باحثون يطورون فرشاة أسنان تقتل البكتيريا بالكهرباء وتقلل تراكم البلاك| تفاصيل
ولاء عادل

في خطوة جديدة لتطوير أدوات العناية بصحة الفم، توصل باحثون إلى تصميم فرشاة أسنان قادرة على إنتاج شحنات كهربائية أثناء الاستخدام، بهدف الحد من البكتيريا المسببة لمشكلات الأسنان وتقليل تراكم البلاك، دون الاعتماد على بطاريات أو شواحن.

وجاء الابتكار على يد فريق بحثي من كلية طب الأسنان ومستشفى جامعة بكين، حيث اعتمد التصميم على إضافة مادة خاصة إلى فرشاة الأسنان التقليدية، تستغل حركة الشعيرات خلال التنظيف لتوليد الطاقة، ثم تستخدم الشحنات الناتجة في تفاعلات تساعد على مكافحة البكتيريا الموجودة داخل الفم، وفقًا لموقع «Medical Xpress».

وتستهدف التقنية معالجة إحدى المشكلات المرتبطة بتنظيف الأسنان، وهي عودة البكتيريا وتراكمها بعد الانتهاء من استخدام الفرشاة، حتى مع الالتزام بالعادات اليومية للعناية بالفم.

مادة خاصة تحول حركة الفرشاة إلى طاقة كهربائية

استعان الباحثون في تصنيع الفرشاة بمادة تُعرف باسم «PVDF»، وهي نوع من البلاستيك يمتلك خصائص كهرضغطية، ما يعني قدرته على إنتاج شحنات كهربائية عند تعرضه للضغط أو الانحناء.

وعند تحريك الفرشاة أثناء تنظيف الأسنان، تتولد شحنات كهربائية دقيقة نتيجة انثناء المادة، وتتفاعل هذه الشحنات مع الماء الموجود داخل الفم لإنتاج مواد تستهدف البكتيريا، مع عدم إلحاق الضرر بخلايا الإنسان وفقًا لما أوضحته نتائج البحث.

وتكمن أهمية التصميم في أنه لا يتطلب إضافة بطارية أو توصيل الفرشاة بمصدر كهربائي، إذ تحصل على الطاقة اللازمة من حركة الاستخدام نفسها، مع إمكانية دمج التقنية في شكل فرشاة أسنان تقليدية.

اختبار الفرشاة الجديدة على 115 متطوعًا

لم يكتفِ الفريق البحثي بتطوير التصميم، بل اختبر فعاليته من خلال تجربة شارك فيها 115 شخصًا بالغًا، جرى تقسيمهم إلى أربع مجموعات، واستمرت المتابعة لمدة ثلاثة أشهر.

واستخدمت مجموعتان الفرشاة الجديدة المولدة للكهرباء، في حين اعتمد المشاركون في المجموعتين الأخريين على فرش الأسنان اليدوية التقليدية.

والتزم جميع المتطوعين بتنظيف أسنانهم مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان خالٍ من الفلورايد، بينما خضعوا لفحوصات دورية للأسنان واللثة، وجمع الباحثون عينات من البلاك لتحليلها جينيًا ومتابعة التغيرات التي تحدث في البكتيريا الموجودة داخل الفم.

تراجع البلاك وتحسن مؤشرات صحة اللثة

أظهرت نتائج الدراسة اختلافًا واضحًا بين المجموعات، إذ سجل مستخدمو الفرشاة الجديدة انخفاضًا في تراكم البلاك بنحو 40%، مقابل تراجع لم يتجاوز 15% لدى الأشخاص الذين استخدموا فرش الأسنان التقليدية المصنوعة من النايلون.

كما لاحظ الباحثون انخفاضًا في مؤشرات التهاب اللثة ونزيفها لدى المشاركين الذين استخدموا الفرش التجريبية، إلى جانب تراجع نسبي في وفرة عدد من البكتيريا المرتبطة بأمراض الفم.

واعتبر مؤلفو الدراسة أن النتائج تؤكد إمكانية تصنيع فرشاة أسنان ذاتية الشحن تتمتع بخصائص كهرضغطية وميكانيكية مناسبة للاستخدام في تنظيف الأسنان.

هل تحل الفرشاة المبتكرة محل الفرش التقليدية؟

رغم النتائج التي حققتها التجربة، يرى الباحثون أن التقنية تحتاج إلى مزيد من الاختبارات قبل طرحها باعتبارها وسيلة معتمدة للعناية بالأسنان، إذ لا تزال هناك حاجة إلى متابعة المستخدمين لفترات أطول للتأكد من استمرار التأثيرات الإيجابية.

ويعتزم الفريق إجراء دراسات مستقبلية لتقييم مدى قدرة الفرشاة على الحد من البكتيريا وتراكم البلاك على المدى البعيد، فضلًا عن تحديد تأثيرها المستمر في صحة اللثة والأسنان.

فرشاة أسنان فرشاة أسنان مبتكرة فرشاة أسنان كهربائية قتل بكتيريا الفم تراكم البلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

المخرج خالد مهران

بعد «موسكو كايرو».. خالد مهران يخوض مغامرة سينمائية جديدة بـ«الضيف رقم 11» في الكريسماس

ايمان رجائي

إيمان رجائي عضو لجنة تحكيم وتتولى تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة للطفل

معرض

قريبا.. انطلاق أعمال معرض الكويت الدولي للكتاب بمشاركة 34 دولة وقطر ضيف الشرف

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد