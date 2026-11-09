باحثون يطورون فرشاة أسنان تقتل البكتيريا بالكهرباء وتقلل تراكم البلاك| تفاصيل

في خطوة جديدة لتطوير أدوات العناية بصحة الفم، توصل باحثون إلى تصميم فرشاة أسنان قادرة على إنتاج شحنات كهربائية أثناء الاستخدام، بهدف الحد من البكتيريا المسببة لمشكلات الأسنان وتقليل تراكم البلاك، دون الاعتماد على بطاريات أو شواحن.

وجاء الابتكار على يد فريق بحثي من كلية طب الأسنان ومستشفى جامعة بكين، حيث اعتمد التصميم على إضافة مادة خاصة إلى فرشاة الأسنان التقليدية، تستغل حركة الشعيرات خلال التنظيف لتوليد الطاقة، ثم تستخدم الشحنات الناتجة في تفاعلات تساعد على مكافحة البكتيريا الموجودة داخل الفم، وفقًا لموقع «Medical Xpress».

وتستهدف التقنية معالجة إحدى المشكلات المرتبطة بتنظيف الأسنان، وهي عودة البكتيريا وتراكمها بعد الانتهاء من استخدام الفرشاة، حتى مع الالتزام بالعادات اليومية للعناية بالفم.

مادة خاصة تحول حركة الفرشاة إلى طاقة كهربائية

استعان الباحثون في تصنيع الفرشاة بمادة تُعرف باسم «PVDF»، وهي نوع من البلاستيك يمتلك خصائص كهرضغطية، ما يعني قدرته على إنتاج شحنات كهربائية عند تعرضه للضغط أو الانحناء.

وعند تحريك الفرشاة أثناء تنظيف الأسنان، تتولد شحنات كهربائية دقيقة نتيجة انثناء المادة، وتتفاعل هذه الشحنات مع الماء الموجود داخل الفم لإنتاج مواد تستهدف البكتيريا، مع عدم إلحاق الضرر بخلايا الإنسان وفقًا لما أوضحته نتائج البحث.

وتكمن أهمية التصميم في أنه لا يتطلب إضافة بطارية أو توصيل الفرشاة بمصدر كهربائي، إذ تحصل على الطاقة اللازمة من حركة الاستخدام نفسها، مع إمكانية دمج التقنية في شكل فرشاة أسنان تقليدية.

اختبار الفرشاة الجديدة على 115 متطوعًا

لم يكتفِ الفريق البحثي بتطوير التصميم، بل اختبر فعاليته من خلال تجربة شارك فيها 115 شخصًا بالغًا، جرى تقسيمهم إلى أربع مجموعات، واستمرت المتابعة لمدة ثلاثة أشهر.

واستخدمت مجموعتان الفرشاة الجديدة المولدة للكهرباء، في حين اعتمد المشاركون في المجموعتين الأخريين على فرش الأسنان اليدوية التقليدية.

والتزم جميع المتطوعين بتنظيف أسنانهم مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان خالٍ من الفلورايد، بينما خضعوا لفحوصات دورية للأسنان واللثة، وجمع الباحثون عينات من البلاك لتحليلها جينيًا ومتابعة التغيرات التي تحدث في البكتيريا الموجودة داخل الفم.

تراجع البلاك وتحسن مؤشرات صحة اللثة

أظهرت نتائج الدراسة اختلافًا واضحًا بين المجموعات، إذ سجل مستخدمو الفرشاة الجديدة انخفاضًا في تراكم البلاك بنحو 40%، مقابل تراجع لم يتجاوز 15% لدى الأشخاص الذين استخدموا فرش الأسنان التقليدية المصنوعة من النايلون.

كما لاحظ الباحثون انخفاضًا في مؤشرات التهاب اللثة ونزيفها لدى المشاركين الذين استخدموا الفرش التجريبية، إلى جانب تراجع نسبي في وفرة عدد من البكتيريا المرتبطة بأمراض الفم.

واعتبر مؤلفو الدراسة أن النتائج تؤكد إمكانية تصنيع فرشاة أسنان ذاتية الشحن تتمتع بخصائص كهرضغطية وميكانيكية مناسبة للاستخدام في تنظيف الأسنان.

هل تحل الفرشاة المبتكرة محل الفرش التقليدية؟

رغم النتائج التي حققتها التجربة، يرى الباحثون أن التقنية تحتاج إلى مزيد من الاختبارات قبل طرحها باعتبارها وسيلة معتمدة للعناية بالأسنان، إذ لا تزال هناك حاجة إلى متابعة المستخدمين لفترات أطول للتأكد من استمرار التأثيرات الإيجابية.

ويعتزم الفريق إجراء دراسات مستقبلية لتقييم مدى قدرة الفرشاة على الحد من البكتيريا وتراكم البلاك على المدى البعيد، فضلًا عن تحديد تأثيرها المستمر في صحة اللثة والأسنان.